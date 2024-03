Max Verstappen wist na een lastige start in Bahrein op zaterdag orde op zaken te stellen door op dominante wijze de Grand Prix op zijn naam te schrijven. De vrees voor Red Bull is inmiddels groot, maar de wereldkampioen stelt dat zijn team in ieder geval in de kwalificaties nog een hoop te winnen heeft.

Verstappen wist in 2023 het ene na het andere record in de Formule 1 te verbreken in misschien wel het meest succesvolle individuele seizoen in de koningsklasse aller tijden. Maar liefst negentien van de 22 races werden door de 26-jarige coureur op zijn naam geschreven en dus was wereldtitel nummer drie een feit. Inmiddels heeft de Nederlander kunnen genieten van een aantal welverdiende maanden rust, om dit seizoen op jacht te gaan naar zijn vierde wereldtitel op een rij. Daar begon hij op zaterdag uitstekend mee.

Snelheid niet geweldig

Na twee lastige eerste dagen in Bahrein, knoopte hij in de kwalificatie toch de touwtjes aan elkaar met een volgens hem onverwachte pole en reed hij in de race het hele veld zoek met een ruime voorsprong. Het ging in de race wat gemakkelijker dan in de kwalificatie. Volgens Verstappen ligt daar dan ook de grootste valkuil van zijn team. "Ik geloof dat onze snelheid over één rondje om welke reden dan ook niet zo geweldig is met deze auto", zegt de drievoudig wereldkampioen.

Andere teams sneller?

Hij vervolgt: "Gelukkig is de auto in de race op de meeste momenten wel goed. Het lijkt nu alleen echter wel dat andere teams wat meer uit één rondje kunnen halen om een bepaalde reden. In de race zijn we zeer sterk. Maar als je naar de kwalificatie kijkt [is het anders]. Natuurlijk pakte ik de pole, maar de snelste ronde in Q2 was van Charles [Leclerc]. Ik geloof dat het dus over één rondje gezien helemaal niet zo duidelijk is"

