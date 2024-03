Max Verstappen heeft in het verleden al meermaals aangegeven niet tot diep in zijn dertig door te willen rijden in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen zou volgens fans en kenners het record van zeven wereldtitels kunnen verbreken, maar dat is volgens de coureur in kwestie zelf helemaal geen doel of droom.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en dus ligt er mogelijk nog een hoop moois meer in het verschiet voor de combinatie Verstappen/Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Prestaties al mooi genoeg

Met zijn relatief jonge leeftijd (26) zou hij zelfs aan het record van van Lewis Hamilton en Michael Schumacher van zeven titels kunnen denken. Verstappen is daar echter totaal niet mee bezig. In gesprek met Motorsport.com vertelt hij: "Ik heb niet zoiets ‘ik moet hier blijven totdat ik acht keer wereldkampioen ben’. Dat heb ik niet." In essentie is Verstappen al blij met wat hij bereikt heeft in de koningsklasse: "Ik ben al heel blij met wat ik heb gepresteerd in de Formule 1. Ik hoef niet te blijven voor de prestaties. Ik heb al meer neergezet dan dat ik ooit had kunnen dromen."

Aantal titels maakt niet uit

Vervolgens krijgt de Nederlander te horen dat hij in principe wel alles mee heeft om de komende jaren dat record te gaan verbreken: "Als je eenmaal stopt met racen, dan maakt het niet meer uit of je drie keer, vijf keer of zeven keer wereldkampioen bent geworden. Voor hoe ik verder leef, maakt dat niet uit. Het gaat mij er ook niet om dat ik word herinnerd als iemand die minimaal drie keer wereldkampioen is geworden. Als je eenmaal stopt met de Formule 1, dan is het boek voor mij dicht en dan is het klaar. Dan maakt het mij niet uit wat andere mensen daarvan vinden."

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd