Na de testdagen in Bahrein riepen sommige teams en coureurs dat Red Bull Racing een halve tot één seconde voorsprong zou hebben op de rest van het veld. Na de eerste vrije trainingen in hetzelfde land geeft Sergio Pérez toe dat hij smakelijk moest lachen om die gedachten.

Het is natuurlijk de grote vraag of het team van Red Bull Racing de successen van vorig seizoen kan gaan benaderen en wederom zo'n dominant seizoen kan rijden in de koningsklasse. Tijdens de testdagen van het nieuwe seizoen leek het er in ieder geval op dat het wel weer snor zit bij de formatie van Christian Horner. Op de eerste testdag was Verstappen uiterst tevreden met de bolide, gereden kilometers en gevoel met de wagen. Vanuit de paddock kwamen er vervolgens verschillende berichten binnen over vrees van andere teams richting Red Bull.

Seconde voorsprong

Verschillende journalisten rapporteerden namelijk dat de teams dachten dat Red Bull verder weg is, in plaats van dichterbij gekomen. Men dacht zelfs dat het gat tussen Red Bull en de naaste belagers één seconde betreft. Albon maakte het zelfs nóg bonter. De Williams-coureur grapte bij F1TV: "Max gaat een voorsprong van 25 seconden hebben. Hij gaat voor een pitstop aan het einde van de race en gaat dan de snelste raceronde pakken én het ronderecord breken", stelde Albon met het oog op de eerste Grand Prix van het seizoen.

Pérez moest lachen

Inmiddels zit de eerste dag van het jaar erop en was Red Bull nog niet indrukwekkend. Pérez geeft nu toe hard te hebben moeten lachen om de vrees van de teams. "Vandaag verliep het zoals verwacht. We hebben een hoop mensen horen zeggen dat we een seconde voorliggen na de testdagen. Dat maakte mij aan het lachen. Ik wist al dat het allemaal een stuk dichter bij elkaar zou liggen. Het ziet er heel competitief uit over de hele grid. Ik denk dat het allemaal behoorlijk spannend wordt met de kwalificatie van vrijdagavond."

