De 82-jarige Mario Andretti kan zich niet vinden in de kritiek die Stefano Domenicali heeft geuit over de manier waarop de Amerikanen in de Formule 1 proberen te komen. De CEO van de Formule 1 wees naar een luidruchtige aanpak van de oud-kampioen en vond dat niet slim.

Het mag geen geheim zijn dat Andretti samen met zijn zoon een ingang in de Formule 1 probeert te vinden. De Amerikanen hebben echter nog geen groen licht van de autobond gekregen, desondanks is het achter de schermen flink aan het werk om het project op te zetten.

Enthousiasme tonen

Domenicali vond het niet slim dat Andretti de teams gierig noemde en wees naar de luidruchtige aanpak. Bij PlanetF1 weerlegt de kampioen van 1978 de kritiek van de Italiaan. "Het enige wat we ooit hebben gedaan is enthousiasme getoond, misschien ikzelf bij het vooruitzicht dat Michael de Formule 1 in zou gaan. Ik denk niet dat daar iets mis mee zou moeten zijn. Voor de rest volgen we elk stukje protocol, ik denk dat alles op zijn plaats is op dit moment", zo legt Andretti uit.

'Enige wat we kunnen doen'

De manier waarop Andretti de interesse in de Formule 1 kenbaar heeft gemaakt, heeft sommige teams tegen het zere been geschopt. Volgens Andretti is het simpelweg zijn manier van werken. "Dat is alles wat we kunnen doen. Je kunt dit op verschillende manieren bekijken, maar ik heb niet het gevoel dat we iets hebben geschonden of fout hebben gedaan, alleen het enthousiasme tonen om dit te doen. Dus, als we er een beetje open over zijn, praten met de pers en zo... dat is het leven, dat is de manier waarop we dingen doen", aldus Andretti.

