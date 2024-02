Liberty Media is de eigenaar van de Formule 1, maar het zou nu ook geïnteresseerd zijn in de MotoGP. Een overname van het wereldkampioenschap voor tweewielers lijkt echter niet mogelijk. De Europese Unie zou daar namelijk een stokje voor kunnen steken.

Volgens de Spaanse media zou Liberty Media in gesprek zijn met Dorna, de promoter van de MotoGP, over een mogelijke overname. Bridgepoint Capital, de eigenaar van Dorna, zou de promoter dan ook op de verkoopmarkt hebben gezet. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta vertelde afgelopen december tegenover de Italiaanse krant La Repubblica dat hij "de geruchten bevestigt" en "er klaar voor is" om zijn aandelen in de MotoGP te verkopen. Het feit dat Bridgepoint Capital geld heeft moeten lenen om te proberen van schulden af te komen, is nog een teken dat een verkoop van de MotoGP aanstaande is. Liberty Media zou een kandidaat zijn om de klasse over te nemen, maar dat zal lastig worden, zo meldt MotoGP-journalist Simon Patterson.

Europese Commissie

Bridgepoint kocht Dorna in 2006 over van CVC Capital Partners, omdat dit moest van de Europese Unie. CVC was al grootaandeelhouder van de MotoGP, maar werd ook grootaandeelhouder van de Formule 1 met uiteindelijk 71% van de aandelen. De Europese Commissie die verantwoordelijk is voor het EU-concurrentiebeleid, vond dat CVC op die manier een monopolie kreeg op motorsportwereldkampioenschappen in Europa. "Wanneer de twee populairste motorsportevenementen in de EU, de Formule 1 en de MotoGP, in handen komen van een en dezelfde eigenaar, dan bestaat het risico dat de prijzen voor de tv-rechten voor deze evenementen omhoog gaan en het aantal keuzes voor de klant omlaag," legde Neelie Kroes van de Europese Commissie uit in 2006. De Nederlandse politica was er tevreden mee dat CVC bereid was de aandelen in de MotoGP te verkopen om dat risico weg te nemen. Er wordt niet verwacht dat de mening van de Europese Commissie hierin is veranderd. Als Liberty Media dus grootaandeelhouder wil worden van de MotoGP, dan zou dat, als de EU er nog steeds hetzelfde instaat als achttien jaar geleden, alleen kunnen als het bereid is aandelen van de Formula One Group te verkopen, en dat lijkt onwaarschijnlijk, zeker met hoe ongelooflijk winstgevend de koningsklasse van de autosport momenteel is.

