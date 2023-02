Remy Ramjiawan

Woensdag 15 februari 2023 20:24

Het team van Aston Martin heeft de benen van de AMR23 laten strekken op het circuit van Silverstone. De shakedown stond woensdag op het programma voor Aston Martin en het rijdersduo is tevreden over het eerste gevoel met de auto.

De renstal die ook gevestigd is in Silverstone liet maandag de nieuwe wagen van het team zien. Eigenaar Lawerence Stroll sprak daarbij ook zijn doelstelling uit om zo snel mogelijk de jacht op de topteams in te zetten. Het hagelnieuwe complex is bijna af en naar verwachting kan het team eind dit jaar ook gebruik maken van de nieuwe windtunnel. Het ziet er voor de toekomst allemaal goed uit voor Aston Martin, maar voorlopig zal het zich met Fernando Alonso en Lance Stroll moeten gaan richten op het huidige seizoen.

Tijd maximaal benutten

De Spaanse tweevoudig kampioen reed vorig jaar nog bij Alpine en dus moest hij even wennen aan de nieuwe auto. "Het was een goede dag en ik vond het leuk om voor het eerst met de AMR23 te rijden. Het is fijn om terug te zijn en de snelheid van een Formule 1 wagen te voelen na een tijdje afwezigheid", legt hij opgetogen uit. Er zijn dit jaar slechts drie testdagen en dus krijgt Alonso slechts anderhalve dag om de AMR23 beter te leren kennen. "We hebben elk maar anderhalve dag om alles in Bahrein onder de knie te krijgen, dus we moeten de tijd die we met de auto hebben maximaal benutten."

'Alles liep gesmeerd'

Stroll kan de nieuwe auto goed vergelijken met de bolide van vorig jaar. "Het was een speciaal moment om voor het eerst met de AMR23 te rijden en de auto voelde goed aan. Alles werkte zoals verwacht en liep gesmeerd en dat is het belangrijkste nu we ons voorbereiden op de komende test in Bahrein", zo legt de Canadees uit. Hij kon dan ook niet wachten om weer achter het stuur te kruipen: "Er gaat niets boven een gloednieuwe Formule 1 wagen na een lange winterstop!"

