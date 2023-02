Vincent Bruins

Terwijl de Formule 1-teams nog bezig zijn met lanceringen en shakedowns, zijn de Formule 2-teams al volop in actie op de baan in officiële sessies. De wintertests op Bahrain International Circuit zijn namelijk deze week en Richard Verschoor is tot nu het snelst van iedereen.

Verschoor zal dit jaar aan zijn derde seizoen in de Formule 2 beginnen. In zijn debuutjaar met MP Motorsport won hij de sprintrace op Silverstone. Vorig jaar kwam de Nederlander uit voor Trident waarin hij de seizoensopener in Bahrein op zijn naam schreef. Hij scoorde twee keer zoveel punten als het seizoen daarvoor. Nu is de 22-jarige uit Benschop verhuisd naar Van Amersfoort Racing.

Dag 1

In de ochtend van de eerste dag was de baan nog stoffig en glad en dus werden er niet echt snelle tijden gereden. Pas in het laatste half uur van de sessie, na een neutralisatie voor de Rodin Carlin-auto van Zane Maloney, werd er in de lage 1:45 gereden, een 1:45.226 van Théo Pourchaire om precies te zijn. De ART Grand Prix-coureur zou met meer dan drie seconden verbeteren in de middag. Ook in die sessie stond de jonge Fransman bovenaan met een 1:42.165, 0.128 seconden sneller dan Verschoor en Arthur Leclerc, het jongere broertje van Charles die dit seizoen voor DAMS zal uitkomen, die exact dezelfde tijd klokten. In de middag was het Mercedes-junior Frederik Vesti die de enige rode vlag veroorzaakte.

Dag 2

De teams concentreerde zich vooral op racesimulaties in de ochtend van de tweede dag. Vesti was het snelst in die sessie met een 1:44.234. De Deen die rijdt voor Prema Racing, was maar liefst 1.947 seconden sneller dan de Campos Racing-auto van Ralph Boschung wiens teamgenoot Kush Maini de eerste was om vijftig ronden binnen een enkele sessie te voltooien. Terwijl de temperatuur zakte in de middagsessie, deden de rondetijden hetzelfde. Verschoor wist zijn Van Amersfoort Racing-bolide bovenaan de lijst te zetten met een 1:42.140. Hij was daarmee acht duizendste van een seconde sneller dan Pourchaires teamgenoot en regerend Formule 3-kampioen Victor Martins. De Trident van Clément Novalak zorgde voor een vroegtijdig einde aan de sessie. De test wordt morgen afgesloten met nog eens twee sessies van in totaal vijf uur.

