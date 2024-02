Mercedes moet voor 2025 op zoek naar een nieuwe coureur, daar Lewis Hamilton na dit seizoen de deur bij het team achter zich dicht trekt. Ralf Schumacher komt met een opvallende optie om vanaf volgend seizoen naast George Russell te posteren.

Enkele weken geleden deed Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Verschillende opties

Met het vertrek van de recordkampioen bij het team komt er natuurlijk ook een plek en kans vrij voor een andere rijder. Mercedes is inmiddels op zoek naar de perfecte vervanger die vanaf 2025 plaats gaat nemen naast Russell. Namen als Esteban Ocon, Alex Albon, Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli worden met het team in verband gebracht, maar voorlopig is het afwachten geblazen. Schumacher voegt nu een nieuwe naam toe aan het rijtje: "Ik hoorde dat Sebastian Vettel weer wil gaan racen", zegt de analist bij Sky Deutschland.

Charisma

De Duitser legt uit waarom zijn landgenoot een goede keuze is om bij de Zilverpijlen te posteren naast Russell: "Natuurlijk moet je nu een gat dichten. Je zag wat er op de aandelenmarkt gebeurde toen Lewis Hamilton naar Ferrari verhuisde. Dat bracht iets teweeg. Of George Russell het charisma heeft om Lewis Hamilton wereldwijd te vervangen in plaats van Vettel als Duitse coureur bij Mercedes, is waarschijnlijk een té grote taak", besluit hij.