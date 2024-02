Lewis Hamilton vertelt dat Ferrari-teambaas Fred Vasseur een belangrijke rol heeft gespeeld in de beslissing van de zevenvoudig wereldkampioen om eind 2024 de overstap naar de Italiaanse grootmacht te maken.

Hamilton is in dienst van Mercedes uitgegroeid tot een van de grootste coureurs die ooit voet heeft gezet in de Formule 1-paddock. De 39-jarige Brit debuteerde in 2013 bij de Zilverpijlen en reed in Duits dienstverband zes van zijn zeven wereldkampioenschappen bij elkaar. Eind dit jaar komt er echter een eind aan de succesvolle samenwerking. Na twee teleurstellende seizoenen op rij bij Mercedes, heeft Hamilton besloten eind 2024 de overstap naar Ferrari te maken.

Hamilton naar Ferrari

Tegenover Motorsport.com laat Hamilton weten dat de kans om voor Ferrari te rijden, een droom is die uitkomt. Als jong jochie hees hij zichzelf al in de virtuele cockpit van Michael Schumacher. Ook heeft Ferrari-teambaas Fred Vasseur een grote rol gespeeld in het besluit. De Fransman werd eind 2022 aangesteld als opvolger van Mattia Binotto, maar de twee kennen elkaar al uit de Formule 3 en GP2: "We hebben samen veel succes geboekt", vertelt Hamilton. "Daar is de basis van voor onze relatie gelegd en sindsdien hebben we altijd contact gehouden."

Belangrijke rol Vasseur

De coureur uit Stevenage vervolgt: "Ik dacht altijd al dat hij een goede teambaas in de Formule 1 zou worden, maar daar was hij eerder nog niet in geïnteresseerd. Het was gaaf om te zien dat hij naar Alfa [Romeo] ging en dat hij de baan bij Ferrari kreeg. Ik was toen erg blij voor hem. Het stond in de sterren geschreven, want zonder hem was dit niet gebeurd. Ik ben daar heel dankbaar voor en ben erg enthousiast over wat hij daar laat zien."