Leclerc sluit laatste testdag af als snelste en mag hopen met Ferrari, Piastri kilometervreter

Charles Leclerc en Ferrari hebben de laatste testdag in Bahrein sterk afgesloten. Niet alleen klokte Leclerc met 1:30.322 de snelste tijd, ook reed zijn team flink wat kilometers en zag de racepace er goed uit. Max Verstappen kwam tot 66 ronden en de vierde tijd vandaag, achter George Russell en Guanyu Zhou.

De derde en tevens laatste testdag in Bahrein ging onder een aangename temperatuur van start. Sainz was één van de coureurs die snel naar buiten ging en direct een eerste benchmark op de klokken zette. Echter, na amper een half uurtje rijden ging het wederom mis met een putdeksel. Pérez reed met zijn Red Bull over het deksel - in een poging de daaropvolgende bocht wijd aan te vallen -, waarna deze loskwam en de rode vlag werd gezwaaid. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit op exact dezelfde plek als gisteren. Het zorgde voor de nodige vraagtekens in de paddock; want hoe heeft dit opnieuw kunnen gebeuren en voor hoeveel vertraging gaat dit vandaag zorgen? Gisteren werd de ochtendsessie namelijk stopgezet, waardoor er kostbare tijd verloren ging.

Sessie ruim uur stilgelegd door putdeksel

Uiteindelijk werd de sessie ruim een uur stilgelegd, omdat het putdeksel gerepareerd moest worden. Om de teams te compenseren werd de lunchpauze geschrapt en konden de teams die tijd gebruiken om de baan op te gaan. Echt snelle tijden werden er in de eerste uren nog niet gereden, want de snelste tijd van dat moment - de 1:31.247 van Sainz - kwam nog niet in de buurt van de snelste tijd van de week, eveneens neergezet door de Spanjaard van Ferrari. De teams en coureurs waren zich in de beginfase van de testdag met name aan het richten op het verzamelen van data in de long runs.

Productieve ochtend voor meerdere coureurs

De long runs hielden wel een tijdje aan en dat zorgde er voor dat een aantal coureurs ook flink wat kilometers wisten te maken. Ricciardo stak er in de ochtend met kop en schouders bovenuit. Zo omstreeks 11:30 uur (Nederlandse tijd) had de Visa Cash App-coureur al 64 ronden achter de kiezen. Magnussen volgde op plek twee met 58 ronden en Sainz op plek drie met 49 ronden. Een productieve ochtend dus voor deze heren. Pérez bleef met 38 ronden iets achter op eerder genoemde collega's, en dat terwijl de Mexicaan in de middag zijn stuurtje al door moest gaan geven aan Verstappen.

Daniel Ricciardo in actie in Bahrein

Verstappen neemt stuur over van Pérez in de middag

De lunchpauze werd in theorie weliswaar geschrapt, toch was er nauwelijks actie op de baan gedurende deze periode. In de middag, met nog iets meer dan drie uur op de klok, stapte Verstappen weer achter het stuur van de RB20. Ditzelfde gold onder meer ook voor Alonso, die zijn AMR24 weer aan de tand mocht voelen. Op het moment dat Verstappen ging aanzetten voor zijn eerste snelle run, ging hij direct naar de eerste tijd, ruim anderhalf tiende onder de tijd van Sainz. Kort daarna deed de regerend wereldkampioen nog een poging en zette hij Sainz op bijna een halve seconde afstand.

Leclerc neemt de leiding in Bahrein

Daarna was het de beurt aan Leclerc, die het stuur van Sainz over had genomen voor het middaggedeelte. De Monegask ging met de zachte band aan de slag en wist Verstappen op ruim drie tienden te passeren en de snelste tijd te pakken. Kort daarna scherpte hij dit nog iets verder aan richting een dikke vier tienden. Vervolgens zagen we vooral weer langere runs.

Charles Leclerc kende een prima laatste testdag

Russell en Zhou nestelen zich in top 3

In de slotfase trapten onder meer Russell en Zhou er nog wel een snelle ronde uit, waardoor Verstappen terugzakte tot de vierde tijd. De Nederlander zal zich echter absoluut geen zorgen maken, want Red Bull zag er alle drie de testdagen behoorlijk sterk uit.

Sterke laatste testdag voor Ferrari

Ferrari lijkt de voornaamste uitdager voor Red Bull te zijn; de Scuderia kende vandaag een sterke dag en liet ook een competitieve racepace zien. Ook wisten zowel Leclerc als Sainz een acceptabel aantal kilometers af te leggen. Ze kwamen respectievelijk tot 74 en 71 ronden. Verstappen - die de middagsessie reed - kwam tot 66 ronden. Teamgenoot Pérez liet in de ochtend 53 ronden noteren. De grootste kilometervreter van vandaag was echter Piastri. De McLaren-coureur kwam tot maar liefst 91 ronden in één dagdeel.