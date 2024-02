Het Formule 1-seizoen van 2024 is van start gegaan deze week met de testdagen op het Bahrain International Circuit. Naast dat er veel actie was op de baan tijdens die eerste testdag, werd er ook veel bijgepraat. Zouden er in die gesprekken weer nieuwe dealtjes zijn gesloten voor volgend jaar?

Meer dan de helft van het veld in de koningsklasse van de autosport vecht voor een nieuw contract voor volgend jaar. De mogelijke stoelendans is begonnen met de aankondiging van Lewis Hamilton eerder deze maand. De zevenvoudig wereldkampioen zal namelijk Mercedes verlaten en het zitje van Carlos Sainz bij Ferrari overnemen. Alpine, Aston Martin, Haas, Kick Sauber en Visa Cash App RB hebben nog niemand bevestigd voor 2025 en ook bij Mercedes, Red Bull en Williams is nog plek. We weten dat Sainz wel weg moet bij Ferrari en de vraag is waar de coureur, die vorig jaar de enige was die een keer de Red Bulls wist te verslaan, terecht zal komen. Ook boven het stoeltje van Sergio Pérez hangt een vraagteken. Mag de Mexicaan blijven bij Red Bull of krijgt Max Verstappen een nieuwe teamgenoot? En door wie zal George Russell vergezeld worden bij Mercedes?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Haas maakt meeste kilometers op eerste testdag: "Veel werk aan de winkel"

Sainz bij Red Bull en Pérez bij Mercedes?

In de paddock van het Midden-Oosterse circuit, gastheer van de Grand Prix van Bahrein dat volgende week het F1-seizoen écht zal openen, hebben meerdere ontmoetingen plaatsgevonden. Pérez is in gesprek gegaan met Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. De 34-jarige uit Guadalajara is naar verluidt een van de vele kanshebbers op het zitje naast Russell. Mercedes zal de keuze moeten gaan maken tussen een aantal ervaren veteranen of wellicht een paar jongelingen, zoals Andrea Kimi Antonelli of Mick Schumacher.

Carlos Sainz senior werd ondertussen gespot bij Red Bull Racing, waar hij niet één, niet twee, maar drie topmannen ontmoette. Het is niet de eerste keer dat de vader van Sainz junior, die zelf een legende is in de rallysport, contact heeft met de energydrankfabrikant. Zijn zoon reed namelijk aan het begin van zijn Formule 1-carrière al voor Toro Rosso (nu Visa Cash App RB), het zusterteam van Red Bull. Sainz zou zomaar opnieuw de ploegmaat van Verstappen kunnen worden, als Red Bull besluit Pérez geen contractverlenging aan te bieden.

📸 Carlos Sainz' father was spotted with Christian Horner, Helmut Marko and Adrian Newey 👀 pic.twitter.com/MbkriDULZU — RBR Daily (@RBR_Daily) February 21, 2024

De fans van de Formule 1 kijken er niet alleen naar uit om weer auto's op de baan te zien, maar de stoelendans binnen de koningsklasse van de autosport zou ook heel interessant kunnen gaan worden dit jaar.