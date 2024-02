Aston Martin presenteert flink verbeterde safety car voor 2024-seizoen

Niet alleen de Formule 1-auto's zijn in 2024 nieuw, Aston Martin heeft namelijk ook een verbeterde versie van de safety car getoond. Het merk wisselt de safety car af met Mercedes, want dat merk levert ook nog altijd de veiligheidsauto van de FIA.

De start van het nieuwe seizoen is woensdag afgetrapt in Bahrein met de testdagen. De nieuwe wagens worden door de teams doorgrond op het Bahrain International Circuit en Max Verstappen was met zijn Red Bull RB20 in de ochtendsessie de snelste man. Toch gaat het allemaal om de betrouwbaarheid en het was niemand minder dan Fernando Alonso die de meeste rondjes achter zijn naam heeft staan na de ochtendsessie. Niet alleen op het sportieve vlak start Aston Martin het jaar dus goed, want ook de safety car, waar in het verleden toch wel wat kritiek op was, heeft een flinke upgrade gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Vantage F1

De Vantage F1 zoals de safety car van Aston Martin heet, is flink verbeterd. Zo is niet alleen de grill en het bodywork aangepast, ook is er 150 pk toegevoegd aan de motor. Daarnaast is het kleurenschema iets aangepast want vanaf dit jaar zal de wagen groen gekleurd zijn, met zwarte camouflage-kleuren. Motorsport.com heeft vernomen dat de nieuwe safety car tijdens de tweede race van het jaar, in Saoedi arabie, wordt ingezet. De safety car was ook wel toe aan een upgrade. Zo was de versie van Mercedes maar liefst vijf seconden sneller per rondje vergeleken met de bolide van Aston Martin.