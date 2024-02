De testdagen in Bahrein voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen, zijn woensdagochtend afgetrapt. Dat betekent dat we de nieuwe auto's voor het eerst live in actie zien, en met name Red Bull Racing maakt op het eerste gezicht indruk.

Red Bull Racing kende een zeer dominant jaar in 2023. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten samen 20 van de 21 races te winnen met de RB19. De Oostenrijkse grootmacht is logischerwijs dan ook de grote favoriet. Maar ondanks het zeer competitieve pakket van afgelopen jaar, heeft de formatie uit Milton Keynes er toch voor gekozen een aantal grote wijzigingen door te voeren aan het wapenfeit van dit jaar: de RB20. Met name de sidepods vallen op.

Artikel gaat verder onder video

Verticale sidepods RB20

De regerend constructeurskampioen van de afgelopen twee jaar gooide tijdens de teampresentatie hoge ogen door gekozen te hebben voor verticale sidepods en - als gevolg hiervan - een bijzonder smalle achterkant van de auto. Of het gewaagde idee in de praktijk goed uitpakt, zal moeten blijken. Zo wil Red Bull-topman Helmut Marko het eerst zien, voordat hij het gelooft. Mocht het succesvol blijken, is het een lange neus naar Mercedes. De Duitse grootmacht probeerde de afgelopen twee jaar iets soortgelijks, maar kreeg het concept niet aan de praat.