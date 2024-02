De eerste Formule 1-testochtend zit erop en Max Verstappen zal tevreden zijn. De regerend wereldkampioen noteerde met 1:32.548 de snelste tijd, maar zal in deze fase van het seizoen vooral tevreden zijn met het feit dat hij veel kilometers kon maken en weinig tot geen problemen tegenkwam. Fernando Alonso ontpopte zich tot kilometervreter. De Aston Martin-coureur reed verreweg de meeste ronden.

Het lange wachten is dan eindelijk voorbij. Vanochtend gingen de coureurs voor het allereerst dit jaar, afgezien van de shakedowns, naar buiten met hun nieuwe auto. De Formule 1-testdagen in Bahrein werden onder de hoogstaande zon afgetrapt en onder meer Ferrari en Mercedes lieten zich in de beginfase al even zien. De aero rakes, ofwel de rekken die de aerodynamische luchtstroom vanaf de voorvleugel meten, werden veelvuldig gebruikt om het e.e.a. aan data in kaart te brengen. En die data kunnen de teams goed gebruiken, want er zijn dit jaar veel verschillen tussen de auto's. Mercedes heeft bijvoorbeeld een afwijkende voorvleugel geïntroduceerd en wil graag zo snel mogelijk weten of dit de juiste keuze is geweest.

Artikel gaat verder onder video

Analyseren en optimaliseren

In de eerste fase van de ochtendsessie waren het de bekende namen die bovenin te vinden waren. Verstappen, Alonso en Leclerc namen het voortouw en durfden het gaspedaal het diepst in te trappen in een fase waarin voorzichtigheid, experimenteren en analyseren hoogtij vieren. De rondetijden van de coureurs varieerden in de eerste uren tussen de 1:33 en 1:37. De verschillen waren vanzelfsprekend nog erg groot, want een snelle run neerzette was nog niet iets waar de coureurs zich in deze fase op aan het richten waren. Het ging vooral om het verzamelen van data, iets dat bij Haas overigens niet helemaal goed ging; de Amerikaanse renstal had haar aero rakes niet goed bevestigd, waardoor deze behoorlijk heen en weer bewogen tijdens het rijden.

Verstappen snel, Alonso kilometervreter

In het tweede gedeelte van het ochtendprogramma was het Verstappen die als eerste onder een 1:33 wist te duiken. Degene met de meesten kilometers achter zijn naam - met nog ruim een uur op de klok - was Alonso. De Spanjaard wist in zijn Aston Martin nipt meer asfalt te verslijten dan Verstappen, die ook nauwelijks in z'n pitbox te vinden was. De minste kilometers waren er verrassend genoeg voor George Russell, die met zijn Mercedes meer in de garage dan op de baan te vinden was. Alonso reed - ter vergelijking - in hetzelfde tijdsbestek ruim het dubbele aantal kilometers van Russell.

Fernando Alonso reed flink wat kilometers deze ochtend

Albon eerste auto die stilvalt

Opvallend genoeg zagen we lange tijd geen gele, laat staan rode, vlaggen. De auto's leken technisch behoorlijk betrouwbaar te zijn, totdat in de laatste twintig minuten zich toch een probleem voordeed bij Alexander Albon. De Brits-Thaise coureur moest zijn bolide noodgedwongen stilzetten. Dit resulteerde in de eerste gele vlag van deze testdag. Albon kon uiteindelijk dan ook de minste ronden rijden van deze testochtend. Russell ging in de laatste fase nog wel de baan op, dus hij kon zijn afgewerkte ronden nog iets opkrikken.

Verstappen, Leclerc en Alonso top 3 in de ochtend

Uiteindelijk liet Verstappen met een ronde van 1:32.548 de snelste tijd noteren. Leclerc sloot met een gat van zeven tienden aan op de tweede positie. Alonso moest ruim acht tienden toegeven en maakte de top 3 van deze ochtend compleet. Daarachter volgden Piastri, Tsunoda, Russell, Bottas, Albon, Ocon en Magnussen. Kilometervreter was Alonso. De tweevoudig wereldkampioen reed verreweg de meeste ronden van alle coureurs op de baan.