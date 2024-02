Tyler Rowlinson & Remy Ramjiawan



Sam Bird, Formule E-coureur van McLaren, vermoedt dat er een breuk tussen Christian Horner en Helmut Marko is en dat zou te maken hebben met de looptijd van het contract van de tachtigjarige adviseur van Red Bull.

Marko staat los van het raceteam, al werd hij door oprichter Dietrich Mateschitz aangesteld om de coureurs van de twee Red Bull-teams in de Formule 1 te regelen. In die tijd heeft Marko diverse grote coureurs door de opleiding laten gaan, zoals bijvoorbeeld Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, maar ook Max Verstappen en Carlos Sainz. Marko staat nu eenmaal niet bekend als de makkelijkste en is snoeihard bij een slechte reeks, zoals Nyck de Vries vorig jaar aan den lijve ondervond.

Contract

Op de baan ging het Red Bull Racing in 2023 voor de wind, want het team wist op één race na, alle Grands Prix te winnen. Bird legt echter in de Chequered Flag uit dat er achter de schermen toch wel wat onrust is. "Ik bedoel, ik heb gehoord dat Helmut Marko contractueel is verbonden aan Red Bull, maar heb ik gelijk als ik zeg dat dat contract [tot] het einde van het jaar is? Daar is hij niet blij mee. Dat is wat ik heb gehoord, dat heeft hem echt van streek gemaakt dat dat contract na een jaar afliep en hij en Christian [Horner] nu botsen, is wat ik heb gehoord."

Geen 'bondgenoten' meer

Hoewel het duo niet altijd op één lijn ligt, kan de combinatie natuurlijk wel succesvol worden genoemd. Marko en Horner zijn namelijk ook verantwoordelijk voor de goed gevulde prijzenkast van Red Bull Racing. Toch zou de onenigheid over de looptijd van het contract nu parten spelen. "Hij heeft geen bondgenoot meer in Christian en Christian heeft zeker geen bondgenoot in hem", aldus Bird.