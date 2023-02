Brian Van Hinthum

Woensdag 15 februari 2023 10:41

Het team van Mercedes is terug met de W14 om opnieuw jacht te maken op de wereldtitel en de Duitse formatie is na een jaartje zilver weer teruggekeerd naar de zwarte livery. Toto Wolff hoopt dat de gloednieuwe bolide net zo snel is als hij eruitziet en kijkt uit naar het nieuwe seizoen na een lastig jaar in de Formule 1.

2022 werd absoluut niet wat het team van Mercedes gehoopt had van het eerste jaar van de nieuwe reglementen. De Duitse formatie kwam er al vrij snel achter dat Ferrari en Red Bull hen ver voorbij waren gestreefd en tijdens de eerste paar races van het seizoen hadden George Russell en met name Lewis Hamilton zelfs de grootste moeite om mee te komen in de subtop van het veld. Naar mate het seizoen vorderde, kreeg met het porpoisingprobleem steeds verder onder controle en kon de weg naar voren ingezet worden. Als beloning won Russell de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar Hamilton tweede werd.

Emoties onder controle houden

In de winter is er dus hard gewerkt op de fabriek in Groot-Brittannië om in 2023 weer een competitieve bolide op de grid te vertonen. Wolff blikt nog even kort terug op vorig seizoen. "Als ik terugkijk, was het een heel moeilijk seizoen. De auto was bij de start helemaal niet goed. We waren lang bezig met het uitvogelen van de problemen. We moesten onze emoties onder controle houden. want soms was de auto ineens wel goed, zoals in Barcelona. Inmiddels hebben we meer begrip van hoe de auto in zijn werk gaat", stelt de Oostenrijker.

Snelle zwarte auto?

Tijd om te focussen om de W14 dus. "We hebben natuurlijk onze auto al gezien, nu vragen we ons af of hij snel is of niet. Dat is nog niet bekend. We moeten positief zijn en er heerst een hoop enthousiasme", zei Wolff voor de onthulling. Hij vervolgt nadat het doek van de W14 ging. "Is ze zo snel als ze eruit ziet? Ik hoop het. We kunnen niet wachten om terug de baan op te gaan. We weten precies waarom we twee jaar geleden een zwarte auto hadden. Dat is nu weer terug", besluit de Mercedes-teambaas.

