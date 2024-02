Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari verlengd, zodra hij hoorde dat het team geïnteresseerd was in Lewis Hamilton. De Monegask wilde de uitdaging niet uit de weg gaan, wel heeft Leclerc een ontsnappingsclausule in zijn nieuwe verbintenis gezet, waardoor hij eind 2026 kan vertrekken.

Eind januari werd bekend dat Leclerc tot en met 2029 bij het team uit Maranello zal verblijven. De Monegask werd in 2019 naar het team gehaald en is uitgegroeid tot de kopman van de brigade uit Maranello. Teamgenoot Carlos Sainz zal echter wel een nieuwe werkgever moeten gaan vinden. Aan het einde van 2024 wordt de Spanjaard namelijk vervangen door zevenvoudig kampioen Hamilton.

Leclerc constant geïnformeerd over Hamilton

Leclerc heeft in zijn eerste twee seizoenen bij Ferrari afgerekend met Sebastian Vettel en kreeg daarnaast Sainz naast zich. De Monegask kan toch wel de leider van het team worden genoemd, maar die verhoudingen zouden kunnen veranderen met Hamilton aan boord. Toch blijkt de Monegask graag de sportieve uitdaging aan te willen gaan, want toen president John Elkann en teambaas Frédéric Vasseur met de zevenvoudig kampioen bezig waren, werd Leclerc constant op de hoogte gehouden.

Sterker nog, de komst van Hamilton was voor Leclerc een extra motivatie om bij te tekenen, zo laat de Italiaanse sportkrant optekenen. "Het verslaan van de zevenvoudig wereldkampioen met dezelfde auto zou waarde toevoegen aan zijn prestaties en bijdragen aan zijn status als coureur", zo valt er te lezen. Heel even werd Leclerc ook gelinkt aan een mogelijk zitje bij Red Bull Racing. Dat zou volgens het medium in hetzelfde pulletje vallen en voor Leclerc dezelfde waarde hebben. "Het lijkt erop dat 'Super Max', die de afgelopen maanden naar deze hypothese werd gevraagd, geen veto heeft uitgesproken over de mogelijke komst van Leclerc naar Red Bull."

Ontsnappingsclausule

Wel heeft Leclerc een ontsnappingsclausule in zijn contract laten opnemen. Mocht Ferrari de plank misslaan met de ontwikkeling van de nieuwe auto of botert het uiteindelijk toch niet met Hamilton als teamgenoot? Dan kan Leclerc aan het einde van 2026 Ferrari vaarwel zeggen.