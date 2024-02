Het nieuwe seizoen van Drive to Survive is vanaf 23 februari te zien op Netflix. De lanceerdatum was al bekend, maar nu zijn er ook de eerste beelden van de serie door middel van een trailer.

De serie heeft er, zeker in de Verenigde Staten, voor gezorgd dat de Formule 1 in populariteit is toegenomen. Dit, gecombineerd met het spectaculaire seizoen 2021 waarbij de titelstrijd tot de laatste race ging tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, heeft ervoor gezorg dat er veel nieuwe fans naar de sport zijn gekomen. De afgelopen twee seizoenen leverde in de koningsklasse echter wat minder spanning op, omdat Red Bull Racing en vooral Verstappen aan het domineren waren.

Drive to Survive bleef echter populair op Netflix. De serie komt eigenlijk elk jaar uit in de week van de testdagen, die dit jaar van 21 tot en met 23 februari zijn. De serie gaat dus vanaf 23 februari op Netflix verschijnen en de streamingdienst heeft nu de eerste beelden gedeeld door middel van een trailer.