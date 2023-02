Dit waren de laatste paar liveries van Ferrari in de Formule 1

Lars Leeftink

Dat de kleur rood bij Ferrari heeft gedomineerd is over het algemeen bekend, maar in de Formule 1 heeft het team toch wel flink wat spraakmakende liveries gehad. Zeker de afgelopen jaren is er qua patronen wel wat afwisseling te zien.

Sinds het hybride tijdperk is begonnen, heeft het team vooral moeten toekijken hoe Red Bull Racing en Mercedes de sport domineren. Dit terwijl het team zelf vooral achter deze twee teams de kruimeltjes mocht oprapen. De liveries van Ferrari in die periode waren echter wel opvallend en spraakmakend te noemen. Een overzicht van de liveries van het team sinds 2016.

2016

In 2016 veroverde Ferrari met de SF16-H, toen bestuurd door Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel, 398 punten en eindigde het derde in het kampioenschap achter Mercedes en Red Bull. De livery van toen was vooral rood en wit, met wat zwart aan vooral de onderkant van de auto. Sponsoren als UPS, Ray Ban, Santander en Shell waren samen met het logo van Ferrari voornamelijk te zien op de livery.

2017

In 2017 week het team hier eigenlijk amper vanaf. Met hetzelfde rijdersduo veroverde het team dat jaar 522 punten, met als resultaat een tweede plaats in het kampioenschap achter Mercedes. De livery van 2017 had met wit en rood wederom dezelfde primaire kleuren, terwijl ook de sponsoren en patronen amper veranderd werden.

2018

In 2018 besloot het team echter te veranderen van patronen op de livery, en werd het voornamelijk rood. Er was nog wel wat wit, maar het was een stuk minder dan de voorgaande jaren. Qua sponsoren veranderde er echter weinig, net zoals bij het rijdersduo. Ferrari werd in 2018 wederom tweede achter Mercedes en voor Red Bull met 571 punten.

2019

In 2019 besloot het team weer wat wijzigingen door te voeren en was het de combinatie rood en zwart dat domineerde. Er werd wat meer zwart toegevoegd aan de auto, net zoals sponsor Ceva duidelijk op de livery te zien was. De auto werd er echter niet succesvoller van, want met 504 punten en een tweede plaats ging het weer minder dan bij Mercedes tijdens het eerste seizoen met Charles Leclerc en Vettel als duo.

2020

In 2020 besloot Ferrari eigenlijk amper iets aan de auto te veranderen. Er was iets meer rood en wat minder zwart te zien vanaf de zijkant van de auto, maar de patronen en sponsoren waren eigenlijk hetzelfde. Ook het rijdersduo bleef onveranderd, maar Ferrari kende in 2020 wel zo'n beetje het minste seizoen uit de geschiedenis van het team met 131 punten en een zesde plaats. Vettel zou aan het einde van 2020 vertrekken bij het team.

2021

Carlos Sainz was zijn vervanger en dus de nieuwe teamgenoot van Leclerc. Met 323.5 punten en een derde plaats achter Mercedes en Red Bull begon het team aan het herstellen van de prestaties. Aan de livery werd niet veel veranderd, behalve dan dat er een enorm logo in het groen op de auto te zien was. Verder bleven de kleuren rood en zwart domineren en waren dezelfde sponsoren terug te vinden op de auto.

2022

In 2022, het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, scoorde Ferrari 554 punten en was het met een tweede plaats in het kampioenschap weer terug op het niveau van 2019, 2018 en 2017. Sainz en Leclerc bleken een prima duo te zijn. Aan de livery werd echter wederom niet veel veranderd, behalve dan het feit dat het groene logo nu een zwart logo was geworden. Rood en zwart domineerden nog steeds, en op Hublot na waren dezelfde sponsoren terug te vinden op de auto.

2023

In 2023 gaat de livery, zo bleek woensdagochtend, ook niet veel veranderen. Er zal aan de bovenkant van de auto wat meer zwart te zien zijn, maar voor het merendeel is het nog steeds rood en zwart dat de boventoon voert met dezelfde patronen en sponsoren. In 2023 zal het team hopen voor het eerst sinds 2008 weer eens kampioen te worden bij de constructeurs.

