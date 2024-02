Charles Leclerc heeft voor het eerst gereageerd op de komst van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025. De Monegask heeft onthuld dat hij al van de komst van de Brit wist voordat hij zijn contractverlenging tekende en gesprekken heeft gehad met Hamilton, maar wil verder uit respect voor Carlos Sainz niet te veel praten over 2025.

Leclerc gaat, zo is sinds vorige maand bekend geworden, vanaf 2025 een nieuwe teamgenoot krijgen. Bij Ferrari heeft hij al te maken gehad met Sebastian Vettel - viervoudig wereldkampioen in F1 - en Sainz, maar vanaf volgend seizoen komt daar zevenvoudig wereldkampioen Hamilton bij. De Brit gaat de optie in zijn contract voor 2025 bij Mercedes niet lichten en vertrekt om een droom van hem werkelijkheid te laten worden: rijden voor Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wordt Ferrari in 2024 weer de 'best of the rest' achter Red Bull Racing?

Leclerc bespreekt situatie Hamilton

Tegenover aanwezige media, waaronder SoyMotor, gaat Leclerc rondom de lancering van de SF-24 voor het eerst in op de overstap van Hamilton naar Ferrari vanaf het seizoen 2025. Leclerc was, zoals La Gazzetta dello Sport al naar buiten bracht, voor het tekenen van zijn nieuwe contract op de hoogte van de overstap van Hamilton. "Zo'n deal gaat niet van de ene op de andere dag, daar is tijd voor nodig. Ik was op de hoogte van deze onderhandelingen voordat ik mijn contract verlengde, dus het was geen verrassing voor me nadat ik getekend had. Lewis [Hamilton] is een ongelooflijke coureur. Hij is de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis en heeft veel ervaring die hij het team kan geven en mij natuurlijk ook, wat goed is."

Leclerc had al contact met Hamilton

Leclerc heeft ook al contact gehad met Hamilton. "Ik heb gesprekken gehad met Lewis, vooral toen alles werd aangekondigd en officieel werd. We hebben elkaar natuurlijk ge-sms't. Hij is een groot kampioen met zoveel succes. Het is altijd interessant om een nieuwe teamgenoot te hebben, omdat je andere manieren van werken en rijden leert, nog meer als mijn nieuwe teamgenoot een zevenvoudig wereldkampioen is." Verder gaat Leclerc niet in op de overstap van Hamilton 'uit respect voor Sainz', die in 2024 nog zijn teamgenoot is. "Carlos [Sainz] is geweldig en we hebben nog een jaar om samen te proberen het zo goed mogelijk te doen."