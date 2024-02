Hoewel Red Bull Racing met grote overmacht het 2023-seizoen wist af te sluiten, verwacht regerend wereldkampioen Max Verstappen dat de concurrentie in het komende jaar weleens op de huid van de Oostenrijkers kan gaan zitten.

Het Oostenrijkse team wist in 2023 op één race na alle Grands Prix te winnen. Daarvan kwamen er negentien voor rekening van de Limburger, Sergio Pérez kon twee zeges meepikken. Achter Red Bull wisselden de teams zich af. Zo begon Aston Martin het jaar sterk, maar was McLaren misschien wel het team met de meeste progressie. Uiteindelijk is Ferrari het team geweest dat de enige niet-Red Bull zege wist te laten noteren en Verstappen verwacht bij Motorsport.com dat het in 2024 een stuk dichter bij elkaar zal gaan zitten.

Reglement brengt teams bij elkaar

De drievoudig kampioen stelt dat een stabiel reglement uiteindelijk het veld dichter bij elkaar brengt. Zo gebeurde dat ook in 2021, het laatste jaar van het vorige reglement. Mercedes was in het hybride-tijdperk duidelijk het snelste team, ook toen de grotere Formule 1-auto's in 2017 werden geïntroduceerd. In het laatste jaar van het reglement wist Red Bull met de RB16B een prima antwoord te geven, waar Verstappen uiteindelijk ook zijn eerste titel mee pakte. Begin 2022 leek het nog of Ferrari mee kon gaan doen om de titelstrijd, maar nadat de gewichtsproblemen met de RB18 waren verholpen, verdween het Oostenrijkse team met de noorderzon.

Concurrentie in 2024

Verstappen vermoedt dat de titelstrijd in 2024 weleens meerdere kandidaten met zich zou kunnen meebrengen. Wel vertrouwt hij op het team waarmee hij inmiddels al drie kampioenschappen mee heeft behaald. "Dat is wel ons idee, ja, maar dat is natuurlijk ook meteen onze motivatie om weer te proberen er zoveel mogelijk uit te halen", aldus de Limburger.