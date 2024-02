Technisch directeur van Aston Martin, Dan Fallows, gaat ervan uit dat Red Bull Racing in 2024 'absoluut' te verslaan is. De Brit heeft maandagochtend 'zijn' AMR24 aan de buitenwereld getoond en spreekt zijn verwachtingen uit.

De AMR24 is de eerste bolide die uit hand van de vijftigjarige Fallows komt. De aerodynamicus werkte in het verleden bij Red Bull Racing, als rechterhand van Adrian Newey. De renstal kwam vorig jaar dan ook sterk uit de startblokken en hoopt dat kunstje dit seizoen te herhalen. Wel zal de renstal uit Silverstone zich moeten focussen op de ontwikkeling van de auto, want op dat punt ging het vorig seizoen mis.

Red Bull is absoluut te verslaan

Diverse teams hopen in 2024 het vuur aan de schenen van Red Bull te gaan leggen. McLaren kan niet worden uitgesloten, Ferrari pakte vorig jaar de enige zege die niet naar het Oostenrijkse team ging en Mercedes zit ook nog altijd te loeren. Aston Martin moet volgens Fallows aan dat rijtje worden toegevoegd, al erkent de Brit dat er nog wel wat rondetijd gevonden moet worden. "Er is nog veel rondetijd te gaan en we gaan ervan uit dat Red Bull absoluut te verslaan is. Dat is waar wij naar streven. Wij concentreren ons op hen en dat is waar we naar streven. We praten over Red Bull omdat zij de maatstaf zijn op het gebied van prestaties", zo legt hij uit bij Crash.net.

Optimisme

Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft vertrouwen in het nieuwe jaar. "Het is goed dat hij dat zegt. Het tovert een glimlach op mijn gezicht. We moeten optimistisch zijn in dit deel van het seizoen. Vorig jaar zagen we ook dat Ferrari erg sterk eindigde en in het laatste deel van het jaar nog enkele poleposities behaalde. McLaren heeft tijdens het seizoen ook een enorme stap gezet en kwam in een paar races dichtbij Red Bull. Dus laten we kijken wat er gebeurt."