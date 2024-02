Hoe laat en waar kun je de lancering van de auto en livery van Aston Martin bekijken?

Redactie



Het team van Aston Martin is de volgende die haar 2024-wagen gaat tonen. De renstal uit Silverstone zal dat op maandagochtend om 09:00 uur gaan doen, zo maakt het team zojuist bekend.

Het 2023-seizoen begon erg sterk voor Aston Martin, wat tijdens de eerste race toch wel het tweede team achter Red Bull Racing was. Fernando Alonso was vooral de man die de diverse podiumplekken wist te verzamelen, terwijl Lance Stroll het seizoen met een polsblessure begon. De AMR23 was in het begin van het jaar nog een auto voor de subtop, maar viel later in het seizoen verder weg. Vooral wat betreft de ontwikkeling, had het team de verkeerde route gekozen, zo gaf teambaas Mike Krack erover aan.

Lancering AMR24

Dat moet in 2024 helemaal anders en de renstal zal maandagochtend om 09:00 uur het doek van de wagen trekken. Alonso en Stroll zullen zich namens het team melden en zodra de stream live is, zal dat hier op GPFans getoond worden.