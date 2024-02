Hoewel wethouder Brian Hopkins van Chicago eerder nog de verwachtingen temperde over een eventuele Grand Prix in zijn stad, blijkt wel dat er is nagedacht over een vierde Formule 1-race in de Verenigde Staten. Volgens Fastest Pitstop wil de organisatie vooral een race neerzetten die meer lijkt op Grands Prix in Europa dan op het showgehalte van de huidige races in het land.

In 2023 telde de Formule 1 maar liefst drie races in de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas is al sinds 2012 een vaste stop op de kalender, maar daar zijn Miami en Las Vegas inmiddels bijgekomen. De twee laatste Grands Prix lijken toch iets meer te zijn gericht op de fans uit de Verenigde Staten, waarbij show de voorkeur krijgt boven de actie op de baan. Dat was in november ook te zien, toen Las Vegas groots uitpakte met de terugkeer van de Grand Prix, waarbij de race overigens spectaculaire bleek.

Grand Prix van Chicago

Verschillende bronnen melden dat de Grand Prix van Chicago Europees moet aanvoelen en dus ook elementen van circuits in Europa zal implementeren op de nog te bouwen stratencircuit. De baan zou rondom het Soldier Field-stadion lopen en daarbij wordt er een algemene mix van lage, gemiddelde en hogesnelheidsbochten toegepast. Wel geven de organisatoren de voorkeur aan gemiddeldesnelheidsbochten, want daar zouden de meeste inhaalmogelijkheden liggen.

Racen boven show

De organisatie zou zich daarmee dan ook toeleggen op het racen boven de show, zoals bij de andere Grands Prix in het land wel het geval is. Daarmee zou de race afwijken van wat er in Miami gebeurt, maar ook wat Las Vegas heeft gepresenteerd. Juist om het showgehalte te compenseren, moet de wedstrijd in Chicago de sfeer hebben van een traditionele Grand Prix.