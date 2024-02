Daniel Ricciardo heeft de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari van een afstandje bekeken en is vooral blij dat hij ditmaal niet de hoofdrol speelt tijdens 'silly season'. De goedlachse Australië bespreekt in gesprek met Racer het vacante zitje bij Mercedes en had de overstap van de Brit naar Ferrari ergens wel zien aankomen.

Ricciardo trok in Las Vegas het doek af van de VCARB01, het nieuwe wapenfeit van het Visa Cash App RB-team. De Australiër maakt zich in 2024 dan ook op voor een heel seizoen racen in de koningsklasse. De 34-jarige coureur viel vorig jaar in als vervanger van Nyck de Vries. Zelf was hij in de zomerstop van 2022 één van de hoofdrolspelers. Zo was Oscar Piastri destijds nog in dienst bij Alpine, maar maakte hij bekend dat hij overstapte naar McLaren en dat ging om het zitje van Ricciardo. Uiteindelijk is de achtvoudig Grand Prix-winnaar weer op zijn plek gekomen bij het zusterteam van Red Bull Racing.

'Kijk niet zover vooruit'

De goedlachse Australiër heeft eerder al te kennen gegeven dat hij hoopt op een terugkeer naar Red Bull Racing, maar inmiddels staat er ook een vacature open bij Mercedes. "Ik kijk absoluut niet zover vooruit. In dit deel van mijn carrière voelt vooruitkijken een beetje als een jaar dichter bij het einde. Dus het is meer reden voor mij om nu aanwezig te zijn en het echt per race te bekijken." Voor Mercedes wordt het vooral een jaar om een goede vervanger voor Hamilton te zoeken. "Ik neem aan dat ze in hun positie geen haast hebben. Dus ze zullen iedereen beoordelen, hoe ze het doen, de rijdersmarkt, wat dan ook. Dus ik denk dat dit voor hen een goede positie is."

Silly season

In 2024 ligt de focus op zijn job bij Visa Cash App RB en tijdens de presentatie gaf Ricciardo al te kennen dat hij verwacht dat enkele top vijf finishes wel mogelijk moeten zijn. Dat silly season dit jaar vroeg is begonnen, daar kan Ricciardo wel van genieten. Hij is vooral blij dat hij dit jaar geen hoofdrol speelt. "Een deel van mij is ook blij om niet betrokken te zijn bij al deze gekke dingen, vooral zo vroeg in het seizoen. Dus als het silly season zonder mij gebeurt, vind ik dat op dit moment ook prima!"