Esteban Ocon kan niet ontkennen dat hij nog onderdeel is van Mercedes vanwege zijn status als juniorrijder van het team. De Fransman heeft zich uitgesproken over het beschikbare stoeltje van Mercedes in 2025.

Vorige week werd bekend dat Lewis Hamilton na het seizoen 2024 gaat vertrekken bij Mercedes en vanaf 2025 coureur van Ferrari is. Dit betekent dat er voor het seizoen 2025 nog een stoeltje ingevuld moet worden bij Mercedes naast George Russell. Veel namen zijn al genoemd: Alex Albon, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli (komend seizoen F2), maar ook Esteban Ocon zou een optie kunnen zijn. De Fransman heeft na 2024 geen contract meer bij Alpine en heeft al ervaring bij Mercedes als reservecoureur. Hij is tevens, zo heeft hij onthuld, nog een juniorrijder van Mercedes.

Ocon over Mercedes

In gesprek met onder meer Sky Sports laat Ocon weten dat hij nog steeds connecties heeft met Mercedes. "Ik heb altijd een sterke band met Mercedes gehad. Ik ben nog altijd juniorrijder van Mercedes. Dit is altijd zo geweest, ook al ben ik niet echt een junior meer. Tot op zekere hoogte heb ik nog steeds een contract met ze. Zo zit het. We zullen zien."

Ocon focust zich op Alpine

Volgens Ocon is hij echter niet bezig met Mercedes, maar met Alpine. "Op dit moment ben ik volledig toegewijd aan Alpine, daar ligt mijn focus. Zoals altijd moet ik goed presteren op het asfalt. Ieder jaar is cruciaal in F1, want het maakt niet uit of je een contract hebt. Als je slecht presteert, kun je eruit geknikkerd worden. Zo zit het in elkaar. Als je goed presteert, zijn er altijd gesprekken, geruchten en mooie kansen voor je. Zolang we daarover kunnen praten, ben je goed bezig op de baan."