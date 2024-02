De fans konden woensdagmiddag de vijfde lancering van een F1-livery voor 2024 meemaken en kregen meteen twee voor de prijs van één. Alpine toonde voor het eerst de kleurstelling voor het komende seizoen en onthulde tevens de speciale livery aan de buitenwereld, waarna de fans op social media vervolgens hun mening konden geven.

Alpine kende, na een goed seizoen in 2021 en 2022, een wat minder 2023. Het team werd zesde bij de constructeurs en werd vooral ingehaald door McLaren en Aston Martin, die allebei een stap konden zetten gedurende het seizoen. Alpine was hier in 2023 niet toe in staat en had vooral problemen met de betrouwbaarheid, gezien de tien uitvalbeurten in totaal tijdens het seizoen 2023. Daarnaast vertrokken er op organisatorisch gebied veel mensen en ging de structuur van het bestuur op de schop.

Fans reageren op livery Alpine 2024

Met Pierre Gasly en Esteban Ocon als coureurs gaat het team met wederom een blauwe auto het nieuwe seizoen in. Het team kiest voor de kleuren blauw en zwart, de kleuren die de afgelopen jaren bij de fans wel bekend zijn geworden. Daarnaast gaat het team tijdens acht races in de speciale livery rijden, die wat meer roze heeft. Erg verrast waren de F1-fans niet als het aankomt op de liveries van Alpine, maar teleurstelling was er wel. Toch viel de fans ook op dat Alpine een trucje heeft bedacht. Een paar van de reacties.

That might be the worst livery I have ever seen. — Robbo (@utdrobbo) February 7, 2024

How much weight is a fully painted car?



Whatever it is, add that on so we can have decent liveries again 😂 — Jack (@JackSocials) February 7, 2024

The year of exposed carbon — 🏎 Formula 1 Daily (@Formula1_Daily) February 7, 2024

Best livery so far — dystainak (@dystainak) February 7, 2024

They actually cooked. More paint would've been nice but they finally got that Miami vaporwave aesthetic. — dystainak (@dystainak) February 7, 2024

Alpine Execative - Guys We Need To Cut Down The Cost.



Alpine Production Team - We have leftover paint from last year.



Say No More — Musk Melon (@dailyXmatter) February 7, 2024

Beautiful stuff, carbon fiber masterpiece 😍 — KingKai 👑 (@rnartineIli) February 7, 2024