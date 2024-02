Circuit Zandvoort moet van de provincie Noord-Holland extra maatregelen treffen om de natuur niet verder te laten verslechteren, zo meldt het ANP. Het is de bedoeling dat het circuit elk jaar moet gaan aantonen wat de daadwerkelijke uitstoot is, waarbij de stikstofuitstoot niet hoger mag zijn dan de natuurvergunning uit 2019.

Hoewel het circuit Zandvoort in 2019 een natuurvergunning kreeg, bleek volgens de Raad van State vorig jaar dat deze niet nodig was. Dit oordeelde het orgaan na een zaak die was aangespannen door diverse natuur- en milieuorganisaties. Desondanks handhaafde de rechter de natuurvergunning, waardoor het circuit per jaar niet meer dan 6124 kilo stikstof mocht uitstoten.

Artikel gaat verder onder video

LIVE: volg hier de onthulling van de livery van Alpine voor het seizoen 2024

Extra maatregelen

De vergunning die Zandvoort dus wel kreeg, maar niet nodig had, was voldoende om de Dutch Grand Prix te kunnen organiseren de afgelopen jaren. Dat zal in de toekomst nog steeds kunnen, wel vraagt de provincie extra maatregelen om de natuur niet verder te laten verslechteren. Zo moet het circuit ieder jaar laten zien wat de daadwerkelijke uitstoot is en om de drie jaar wordt de vergunning geëvalueerd. De omgevingsdienst zal die verantwoordelijkheid op zich nemen en de provincie kan op basis van die data bepalen of de toegestane uitstoot moet worden aangepast.

In dit stadium gaat het om een voorlopig besluit en belanghebbende, zoals het circuit, maar ook omwonende, kunnen nog reageren op de beslissing. Daarna zal er een definitief besluit volgen.