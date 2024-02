Op maandag was het zover voor het team van Williams: het doek ging voor het eerst van de livery voor 2024. De Britse renstal vangt dit jaar aan met een blauw/zwarte bolide waarmee men een stap vooruit hoopt te zetten. Alex Albon kijkt uit naar het nieuwe seizoen, al moet er wel wat veranderen in rijstijl.

Williams heeft het de afgelopen jaren lastig gehad in de Formule 1. Tussen 2018 en 2023 werd het team vier keer tiende en een keer achtste bij de constructeurs. In 2023 was er echter verbetering zichtbaar. Vooral dankzij Alexander Albon, die 27 punten scoorde en zeven keer in de top tien kon eindigen, werd Williams met 28 punten zevende bij de constructeurs en kon het AlphaTauri (nu Visa Cash App RB), Alfa Romeo (nu Stake F1 Team) en Haas achter zich laten. Logan Sargeant scoorde tijdens zijn eerste seizoen een punt tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Verder bouwen

Voor het nieuwe seizoen heeft men de pijlen natuurlijk wederom op Albon gericht, die in de nadrukkelijke belangstelling van ongeveer alle topteams lijkt te staan. Zo zou Red Bull Racing inmiddels zelfs een driejarig contract onder de neus van de Britse Thai hebben geschoven. Voorlopig is er nog geen tijd om daar over na te denken en ligt het vizier op Williams. "We hebben een heel positief jaar gehad en hopen verder te bouwen op onze vooruitgang richting 2024", reageert Albon na de onthulling van de livery,

Aanpassingen

Albon vervolgt: "We werken hard om goede stappen vooruit te maken. We hebben veel van het team gevraagd in de fabriek om de auto te krijgen waar we hopen dat hij staat. Daarnaast hebben we de filosofie van de auto lichtelijk aangepast. Ik ben dus heel benieuwd of we gaan zien dat het een paar karakteristieken van vroeger kan verbeteren. Er zal een aanpassing in rijstijl nodig zijn en ik vertrouw erop dat de veranderingen gaan helpen.