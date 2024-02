Lewis Hamilton trekt na dit seizoen na twaalf seizoenen de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes voor een avontuur bij Ferrari. Toto Wolff vertrouwt erop dat de zevenvoudig wereldkampioen integer is en geen gevoelige informatie doorspeelt bij zijn nieuwe team.

Vorige week donderdag verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele donderdag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Dezelfde regels

Daarmee komt er natuurlijk en eind aan een lang tijdperk. De zevenvoudig wereldkampioen is al sinds 2014 actief voor het team uit Brackley, waar hij maar liefst zes wereldkampioenschappen binnen wist te halen. Nu vertrekt hij naar de concurrent, Ferrari. Met de Italianen vocht Mercedes vorig seizoen om de tweede plek bij de constructeurs, een strijd die nipt gewonnen werd door Mercedes. Bij Mercedes twijfelt men er niet aan dat Hamilton geen gevoelige informatie doorspeelt aan de concurrent. "De regels blijven redelijk hetzelfde richting 2025. Later in het seizoen gaan we bespreken hoe het met de technische informatie zit", zegt Wolff tegenover Motorsportweek.

Geen zorgen

De Oostenrijker vervolgt: "Het is iets waar ik mij totaal geen zorgen over maak. We hebben ook engineers die naar andere teams gaan en soms is dat al na zes maanden na vertrek. Ik heb dus geen enkele twijfel over de integriteit van Lewis als het gaat om het delen van informatie. Uiteindelijk willen we er nu nog een succesvol seizoen van maken met allebei de coureurs. Iedereen gaat er vol voor om dat te bereiken."