Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean moet in alle eerlijkheid toegeven dat hij de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari ook niet zag aankomen, wel is hij van mening dat de zevenvoudig kampioen toe was aan iets nieuws.

Afgelopen week werd bekend dat de 39-jarige Hamilton in 2024 aan zijn laatste seizoen bij Mercedes begint. De Brit heeft zijn meest succesvolle periode uit zijn Formule 1-carrière bij de renstal uit Brackley gehad, maar gaat vanaf 2025 in het Ferrari-rood racen. Hiermee stapt de Britse kampioen in de voetsporen van voormalige wereldkampioenen, waaronder Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso en Sebastian Vettel.

Artikel gaat verder onder video

'Lewis houdt van uitdaging'

Op zijn YouTube-kanaal laat Grosjean weten dat Hamilton wel van een uitdaging houdt. "We moeten niet vergeten dat Lewis een man van de uitdagingen is. In 2012 stapte hij over van McLaren naar Mercedes. Iedereen was toen ook erg verrast, zeker omdat hij was opgegroeid bij McLaren en de protegé van Ron Dennis was. McLaren was destijds succesvol, terwijl Mercedes aan het worstelen was." De keuze heeft achteraf goed uitgepakt, maar dat was op het moment van tekenen geen zekerheidje.

Vertrouwen in Mercedes is afgebrokkeld

Uiteindelijk sluiten veel grote kampioenen hun Formule 1-carrière af bij Ferrari en dus snapt Grosjean de overstap wel. Daarnaast wijst de Fransman simpelweg naar het gebrek aan vertrouwen in het team van Mercedes. "Ferrari is natuurlijk het meest iconische team ter wereld. Toch rijst de vraag op waarom Lewis voor Ferrari heeft gekozen. In mijn ogen was hij toe aan iets nieuws en hij heeft een moeilijke tijd bij Mercedes. Een team wat overigens altijd wel weer terugkomt, maar ik zal heel eerlijk zijn: dat duurt iets langer dan we hadden verwacht."

'Hamilton kan nog jaren mee'

Bij Ferrari wordt Hamilton herenigd met teambaas Frédéric Vasseur, met wie hij bekend is uit de opstapklassen. "Die twee kennen elkaar heel erg goed. Of dat een factor was in zijn beslissing, dat weet ik niet, maar hij weet wat hij daar kan verwachten en kent de man die daar de leiding heeft." Of de leeftijd van Hamilton nog een rol gaat spelen, dat verwacht Grosjean niet. "[Het was een] hele, hele grote verrassing. Dit had ik echt niet verwacht, maar kijk naar Fernando Alonso, die laat zijn dat je boven de veertig nog steeds competitief kan zijn."