Hoewel regerend wereldkampioen Max Verstappen liever achter het stuur zit om zich te laten gelden tijdens een (virtuele) race, horen de marketingactiviteiten er ook bij. De Nederlander is geen fan van al die 'moetjes' en knipoogt op social media tijdens een fotosessie.

Op het sportieve vlak zit er een interessant seizoen aan te komen voor Verstappen. Hij heeft de kans om in 2024 zijn vierde wereldtitel aan zijn CV toe te voegen, waarmee hij Red Bull-legende Sebastian Vettel evenaart. Teamgenoot Sergio Pérez gaat in het nieuwe jaar op jacht naar een contractverlenging, wel is er onlangs een terugkeer van Alexander Albon in het geruchtencircuit gekomen.

'Dit is de droom'

De sponsoren moeten ook tevreden worden gesteld en de 26-jarige Red Bull-coureur maakt er het beste van. "Dit is waar het allemaal om draait. Dit is waar je als klein jongetje altijd al van hebt gedroomd", zo glimlacht Verstappen tijdens het poseren. Teamgenoot Pérez is er ook bij, maar Verstappen krijgt de complimenten. "Hoor je dat Checo? Wow!"

Presentatie RB20

Het nieuwe racejaar wordt deze week afgetrapt met de teampresentaties. Haas heeft op vrijdag het spits afgebeten, Kick Sauber en Williams zullen maandag hun wapenfeiten gaan presenteren. Red Bull Racing komt op 15 februari met de opvolger van de succesvolle RB19.