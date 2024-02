Lewis Hamilton maakt eind 2024 de overstap naar Ferrari, waardoor bij Mercedes het gevaar dreigt dat een aantal kopstukken geallieerd aan de zevenvoudig wereldkampioen, eveneens naar het Italiaanse kamp zullen vertrekken. In de praktijk zou dit echter nog een obstakel kunnen gaan vormen.

Hamilton zorgde deze week voor een golf aan verbazing in de wereld van de Formule 1, toen officieel naar buiten werd gebracht dat de 39-jarige coureur in 2025 plaats zal nemen in de Ferrari naast Charles Leclerc, waarmee er een einde zal komen aan de zeer succesvolle 12-jarige samenwerking met het team van Mercedes. De Duitse renstal verliest daarmee niet alleen een van de beste coureurs op de grid, maar ook een van de grootste inkomstenbronnen van het team. Hamilton is met zijn gigantische fanbase immers een enorme PR-machine.

Artikel gaat verder onder video

Vertrek andere kopstukken

Daarnaast ligt voor Mercedes het gevaar op de loer dat er een aantal andere kopstukken van het team met Hamilton mee zullen verkassen naar Ferrari. Zo sluit teambaas Toto Wolff niet uit dat Peter Bonnington, de race-engineer van Hamilton bij Mercedes, ook de overstap zal maken: "Dat is een gesprek dat we de komende maanden gaan voeren", zo vertelde de Oostenrijker onder andere. "Toen ik Bono het nieuws vertelde, vroeg hij of het 1 april was. Het is iets wat we nog gaan bespreken."

Gardening leave

Voor personeelsleden van Formule 1-teams is het echter niet altijd net zo eenvoudig om naar een nieuwe werkgever te verkassen, als voor coureurs. Met name de teamleden in topfuncties hebben vaak bepaalde clausules in hun contract staan, waardoor ze niet zonder tussenpauze bij de concurrent aan het werk kunnen. Dit heet gardening leave. Dit kan in het Nederlands vertaald worden naar 'tuiniersverlof', maar eigenlijk wordt deze term hier nooit gebruikt.

Een betere omschrijving is 'verlof' of 'non-actiefstelling'. In de bedrijfswereld gaat dit vaak op als een werknemer ontslag wil nemen. Een werkgever kan ervoor kiezen om contractueel vast te leggen dat een werknemer een bepaalde periode geen ander dienstverband aan mag nemen nadat hij of zij is vertrokken. De werknemer wordt die periode wel doorbetaald. Vaak is dit om te voorkomen dat belangrijke informatie binnen een bepaalde termijn bij een concurrerend bedrijf terechtkomt.

Overstapperiode

In de Formule 1 is het idee hierachter in principe hetzelfde. Een goed voorbeeld is Mattia Binotto. De Italiaan legde eind 2022 zijn taken als teambaas bij Ferrari neer, en mocht maar liefst 12 maanden niet bij een ander Formule 1-team aan de slag. In ruil kreeg hij een financiële compensatie. In de koningsklasse wordt deze periode van gardening leave vaak gebruikt om te voorkomen dat een personeelslid met relevante en actuele kennis overstapt naar de concurrent.

Directe overstap

Een bepaalde verlofperiode is echter geen standaard toevoeging aan een contract in de Formule 1. Zo geldt dit niet voor de coureurs, maar we zien ook regelmatig teambazen een directe overstap maken. Zo vertrok Fred Vasseur eind 2022 bij Alfa Romeo, om in 2023 aan de slag te gaan bij het team van Ferrari. Een gardening leave toevoegen aan een contract is dus een keuze van de teams die op voorhand of ten tijde van het vertrek wordt gemaakt.