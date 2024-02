Hoe en hoe laat worden morgen de auto's van Williams en Stake F1 gelanceerd?

De teams van Williams en Stake F1 lanceren op maandag 5 februari de livery voor het Formule 1-seizoen van 2024. Beide teams geven de fans thuis de mogelijkheid dit alles op de voet te volgen, middels een livestream.

De maand februari is inmiddels aangebroken, wat betekent dat het launch season is in de wereld van de Formule 1. In navolging van McLaren en Haas, maken aankomende week maar liefst vier teams het kleurenpatroon voor aankomend seizoen bekend. Williams en Stake F1 doen dit op maandag 5 februari, waarna het op woensdag 7 februari de beurt is aan Alpine. Visa Cash App RB Sluit de week af op donderdag 8 februari. Vanwege de rebranding van het team, wordt er vooral uitgekeken naar de lanceringen van Stake F1 en Visa Cash App RB.

Artikel gaat verder onder video

Lanceringen Williams en Stake F1

Het team van Williams trapt de maandag om 15:40 uur Nederlandse tijd af met de lancering van de livery van de FW46, waar Alexander Albon en Logan Sargeant aankomend seizoen jacht gaan maken op zoveel mogelijk WK-punten. De lancering is live te bekijken via een livestream op de website van het team. Om 20:00 uur Nederlandse tijd is het vervolgens de beurt aan Stake F1 en de lancering van de C44. Ook dit is op de voet te volgen via een livestream.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-auto's 2024