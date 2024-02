Lewis Hamilton tekende afgelopen week uiterst verassend een contract bij het team van Ferrari, de plek waar hij hoopt zijn achtste wereldtitel binnen te halen. Martin Brundle denkt dat het helemaal niet zo'n gekke gedachte is en wijst ons erop dat we de man uit Stevenage zeker niet af moeten schrijven.

Het team van Ferrari heeft afgelopen week één van de meest spraakmakende transfers van de afgelopen jaren gerealiseerd: Hamilton vertrekt naar de Italianen. De zevenvoudig wereldkampioen wist door een speciale ontsnappingsclausule zijn contract bij Mercedes te laten verscheuren, waardoor hij vanaf 2024 vrij om te staan is. Het team van Ferrari weet aan de hand van die ontsnappingsclausule de droom van de Britse routinier uit te laten komen. Hamilton heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag ooit voor de illustere renstal wilde gaan rijden. Die droom komt nu in vervulling.

Achtste titel?

In dienst van de Italianen hoopt de Britse coureur om nog één keer jacht te maken op zijn felbegeerde achtste wereldtitel. Bij het team van Mercedes lijkt dat de afgelopen jaren niet te lukken en vermoedelijk wordt het ook het komende seizoen lastig om het Red Bull Racing lastig te maken. Brundle denkt dat Hamilton het nog altijd in zich heeft: "Schrijf Lewis Hamilton nooit af. Hij weet hoe hij races en kampioenschappen moet winnen en het zou heel Schumacher-achtig zijn als hij het team echt meer races kan laten winnen en mee kan laten doen om het kampioenschap", citeert Motorsport.com de Sky Sports-analist.

Aanpassingen

De analist en voormalig coureur ziet bovendien dat Hamilton de afgelopen tijd een aantal dingen in zijn routine en omgeving heeft aangepast om zich weer volledig op het racen te focussen. "Hij heeft al enkele jaren geen race gewonnen en we zien dat hij enkele andere veranderingen heeft doorgevoerd. Hij heeft Marc Hynes weer aangesteld, die lange tijd zijn mentor en zijn oren en ogen in de paddock was. Ik denk dat hij nu stopt met zich op dingen buiten het racen te richten om weer de coureur Lewis Hamilton te worden. Dit is een geweldige kans om hem te motiveren en energie te geven voor deze fase van zijn loopbaan."