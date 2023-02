Brian Van Hinthum

Maandag 13 februari 2023 15:12

Oscar Piastri gaat dit seizoen na een hoop bombarie eindelijk zijn intrede in de Formule 1 maken en dus zijn de verwachtingen rondom de getalenteerde Australië behoorlijk hoog. Karun Chandhok is heel benieuwd of hij deze waar kan maken en vergelijkt hem met Lewis Hamilton.

Piastri rijdt dit jaar voor het team van McLaren, maar dat heeft behoorlijk wat gedoe opgeleverd binnen de Formule 1-paddock. Nadat bleek dat Fernando Alonso het team van Alpine zou gaan verlaten voor een avontuur bij Aston Martin, moest Alpine actie ondernemen. De jonge Australische coureur werd destijds met veel bombarie aangekondigd door het team van Alpine, maar Piastri ontkende nog diezelfde dag dat hij een overeenkomst had afgesloten met de Franse formatie, waarna hij enkele weken later zijn overeenkomst met McLaren wereldkundig maakte.

Artikel gaat verder onder video

Lewis Hamilton

Het hele gebeuren komt in ieder geval niet zonder de nodige druk, meent Chandhok. Hij trekt daarbij zelfs de vergelijking met Hamilton. "Er is sinds Lewis Hamilton geen rookie meer geweest met zoveel druk als die Oscar Piastri op zijn schouders draagt. De jonge Australiër heeft de carrière van een van de populairste F1-coureurs beëindigd, twee grote teams vochten om hem en andere teambazen mengden zich in dat debat. Dit gebeurde al toen hij nog geen enkele meter in een Grand Prix had gereden", citeert Motorsport.com.

Real deal

De voormalig Formule 1-coureur is dan ook zeer benieuwd hoe de Australiër zich staande kan houden tegenover Lando Norris. "Van verschillende mensen heb ik begrepen dat hij de real deal is. Het testteam van Alpine was ook enorm onder de indruk, maar dat doet er nu allemaal niet meer toe. Wat telt is dat hij zich staande kan houden tegenover Lando Norris. Dat wordt een hele opgave. Ik geef eerlijk toe het een moedige stap te vinden door naar een team te gaan dat Lando goed kent en een auto heeft die niet eenvoudig te besturen is", besluit Chandhok.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)