Bijzonder Formule 1-nieuws vanuit Italië: het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.uno schrijft dat Ferrari Lewis Hamilton in 2025 aan de line-up naast Charles Leclerc toe wil voegen. De aankondiging zou zelfs de komende dagen al kunnen volgen.

Lewis Hamilton is al jaren niet meer weg te denken bij het team van Mercedes, maar de Duitse grootmacht heeft de afgelopen twee seizoenen een grote stap teruggezet qua competitiviteit. De toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen bij de renstal was afgelopen jaar al onderwerp van gesprek, toen de verlenging van zijn contract - dat eind 2023 op zijn einde liep - opvallend lang op zich liet wachten. Uiteindelijk zette de 39-jarige Brit zijn handtekening onder een contract voor nog eens twee jaar, waarbij het tweede jaar optioneel zou zijn.

Hamilton naar Ferrari?

Ferrari kondigde ondertussen recent aan dat Charles Leclerc voor meerdere jaren heeft bijgetekend, maar Carlos Sainz wacht nog altijd op een nieuwe deal. Dat is volgens Formu1a.uno met een reden: teambaas Fred Vasseur wil in 2025 Hamilton toevoegen aan de line-up van de Italiaanse renstal. En naar verluidt met succes. De site meldt: "De reden voor deze trage gang van zaken is, zoals Formu1a.uno heeft begrepen, vanwege de sensationele poging om Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari te halen."

'Sensationele en meedogenloze aankondiging'

Het bericht vervolgt: "Als alles goed gaat, kunnen we deze sensationele en meedogenloze aankondiging de komende dagen werkelijkheid zien worden, waarmee het plan van de teambaas werkelijkheid wordt en de line-up [voor 2025] nog voor de start van het nieuwe seizoen in beton wordt gegoten." De gesprekken tussen Hamilton en Ferrari zouden onder andere zijn gevoerd met Ferrari-president John Elkan. Vasseur reageerde recent nog op dergelijke geruchten met de woorden: "Ik praat iedere week met Lewis, maar als dat iedere keer zou betekenen dat ik hem in zou huren..."