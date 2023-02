Williams toont échte FW45 voorafgaand aan shakedown op Silverstone

Remy Ramjiawan

Maandag 13 februari 2023 12:02

Voor het team van Williams is het inmiddels ook duidelijk geworden dat de beelden van de nieuwe auto tijdens de shakedown op Silverstone hoogstwaarschijnlijk toch wel op social media belanden en dus deelt het team maandag de foto's van de echte FW45.

Het belooft een drukke maandag te worden in de wereld van de Formule 1. Het team van Williams zal een shakedown rijden op het circuit van Silverstone. Daarnaast zullen McLaren en Aston Martin als twee van de laatste vijf teams de nieuwe wagen van het seizoen openbaren. Het Formule 1-seizoen laat niet lang meer op zich wachten en zal in het weekend van 3 maart van start gaan in Bahrein. Een weekje daarvoor is het circus al aanwezig in Sakhir voor de testdagen.

Williams FW45

De renstal uit Grove trapte vorige week maandag het seizoen officieel af door het kleurenschema van de FW45 te delen. Een week later deelt het team de daadwerkelijke auto waarin Alexander Albon en Logan Sargeant zullen gaan racen.

Wisseling van de wacht.

Het afgelopen jaar eindigde Williams voor de vierde keer in vijf jaar tijd op de laatste plek in het klassement. De renstal heeft Jost Capito vervangen door de rechterhand van Toto Wolff, James Vowles. De Brit krijgt de schone taak om het legendarische Formule 1-team weer op het juiste spoor te krijgen.

