Lando Norris kijkt vol vertrouwen uit naar het Formule 1-seizoen van 2024. De McLaren-coureur verwacht dat hij en zijn team dit jaar Grand Prix-overwinningen uit het vuur kunnen gaan slepen.

McLaren heeft het afgelopen half jaar goede zaken gedaan. Lando Norris heeft recent zijn contract voor meerdere jaren verlengd, terwijl teammaat Oscar Piastri eerder al tot eind 2026 bijtekende. Daarnaast zijn er verschillende kopstukken van andere teams binnengehaald, en is er halverwege het seizoen van 2023 een grote stap qua performance gezet. Fans van de sport wachten dan ook vol spanning af of de Britse formatie die stijgende lijn door kan trekken in 2024.

Dicht bij Red Bull in 2023

Norris verwacht zelf in ieder geval van wel: "Kijkend naar hoe we de auto afgelopen jaar verbeterd hebben, het traject dat we zijn ingeslagen, met de kennis over hoe we verder kunnen verbeteren... Er waren momenten waarop we dicht bij het winnen van races waren", klinkt het. "We lagen geen mijlen achter Red Bull. Afgelopen jaar hadden ze de meest competitieve Formule 1-auto ooit, en toch zaten wij er een aantal races ontzettend dicht bij."

Races winnen in 2024

De Brit vervolgt: "Als je een race wil winnen, zijn we dichterbij dan ooit sinds ik bij McLaren ben gekomen, en vele, vele jaren daarvoor. Als je mij vraagt: 'Denk je dat je dit jaar races kan gaan winnen', ben ik waarschijnlijk meer geneigd om 'Ja' te zeggen." Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op zondag 2 maart met de Grand Prix van Bahrein. Een week later volgt de race door de straten van Saoedi-Arabië.