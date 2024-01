Max Verstappen heeft zich regelmatig laten horen over zijn mening over stratencircuits en de Nederlander blijkt niet zo'n fan van het feit dat er steeds meer dergelijke races op de kalender. Peter Windsor denkt dat het wel meevalt, juist omdat zijn rijstijl zo goed bij stratencircuits past.

Anno 2024 zien we steeds meer stratencircuits op de kalender verschijnen. Dit terwijl toch veel coureurs en fans niet zo happig blijken te zijn op de straatraces en liever op normale circuits races zien. Ook Verstappen behoort tot die groep, zo liet hij een tijdje geleden al weten: "Formule 1-auto's zijn daar echt niet voor gemaakt. Ik vind stratencircuits totaal niet leuk meer. Met de oude auto’s was het nog wel te doen, maar nu. De auto's zijn hier gewoon niet voor gebouwd. Straatcircuits zijn leuk voor foto's, maar niet om te racen", liet de drievoudig wereldkampioen al eens weten..

Artikel gaat verder onder video

Opmerkingen niet geloofd

Windsor vraagt zich af of Verstappen daadwerkelijk een probleem met alle stratencircuits heeft: "Heeft hij echt gezegd dat hij stratencircuits niet leuk vindt of heeft hij gezegd dat hij de moderne stratencircuits niet leuk vindt?", vraagt de journalist zich op zijn YouTube-kanaal hardop af. "Volgens mij zit daar het verschil in. Misschien is hij wel in de verkeerde context geciteerd of is de quote verkeerd gesneden. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet graag Casino of het zwembad in gaat in Monaco", doelt hij op de beroemde bochten. "Of de manier waarop hij door Rascasse ging en de pole pakte in Monaco."

Klassieke Verstappen

Windsor vervolgt: "Dat is de klassieke Max Verstappen. Ik weet zeker dat het voor hem bijna onmogelijk is om te zeggen dat hij niet van stratencircuits houdt. Iedereen kan tegenwoordig laat remmen", doelt hij op de normale circuits. "Je kunt snel op het gas. Door alle telemetrie en informatie die je hebt, is de standaard vrij hoog als je gewoon goede balans en ritme hebt. Waar zit daar de uitdaging in? Ik zeg niet dat Max het daarin beter doet dan de rest, maar dat is niet de manier waarop hij zijn vaardigheden wil tonen."