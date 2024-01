Mark Gallagher, die wordt gezien als een business expert als het gaat om F1, is van mening dat de dominantie van Max Verstappen in de koningsklasse een probleem is. Volgens Gallagher kan dit gevolgen hebben voor de sport.

Het seizoen 2021 leverde de Formule 1 enorm veel aandacht op, mede door Drive to Survive. Wat echter vooral hielp, was de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Verstappen. Verstappen zou dankzij de Grand Prix van Abu Dhabi uiteindelijk in de slotfase zijn eerste wereldtitel veroveren door na een knotsgekke slotfase Hamilton in te halen en de race te winnen. In 2022 en 2023 is het echter niet spannend geweest en hebben Verstappen en Red Bull Racing de concurrentie geen schijn van kans gegeven. De Nederlander is met zijn team ook richting het seizoen 2024 weer de grote favoriet, waarbij sommige mensen zelfs denken dat het in 2026, het begin van een nieuw tijdperk in F1, pas weer echt spannend gaat worden.

Dominantie Verstappen

In de podcast Flat Chat laat Gallagher zich uit over de huidige commerciële situatie van de Formule 1. Volgens Gallagher laat een serie als Drive to Survive zien dat het seizoen erg spectaculair en spannend is, waarna fans vervolgens tijdens het daadwerkelijke seizoen iets anders zien. "Maar dan ga je [na het zien van de serie] naar een daadwerkelijke race en wint Max Verstappen en domineert Red Bull volledig. Dus je hebt een sport die zichzelf heeft gepresenteerd als een gelijk speelveld, maar in werkelijkheid gaat het om de technische meritocratie."

Niet goed voor de sport

Volgens Gallagher zijn de huidige prestaties van Verstappen niet goed voor de sport. "Ik denk dat deze dominantie een groot probleem is voor de Formule 1. Het is wel briljant voor Red Bull, want we praten over negentien overwinningen voor Max in een seizoen." Toch zorgt het er volgens Gallagher voor dat F1 alle fans die de afgelopen seizoenen de koningsklasse zijn gaan volgen, weer afhaken door de dominantie van Verstappen. "De fans die er misschien in de afgelopen twee jaar bij zijn gekomen, vinden het nu misschien ineens dat het niet boeiend genoeg is om alle races te gaan kijken."