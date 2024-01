Redactie



Lewis Hamilton is vaak onderwerp van gesprek als het om daten gaat, al lijkt de zevenvoudig wereldkampioen er nog altijd geen vaste relatie op na te houden. De Britse coureur lijkt dan voorlopig ook niet aan kinderen te gaan beginnen.

Het liefdesleven van Hamilton blijft onder veel Formule 1-fans onderwerp van gesprek. De Britse coureur wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met het Russische topmodel Irina Shayk. Hamilton werd na zijn breuk met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger ook al in verband gebracht met Rihanna, Rita Ora, Kendall Jenner, Winnie Harlow en nog een aantal andere dames. In 2023 leek de Brit veelvuldig te daten met Shakira, al horen we daar al lange tijd niks meer over.

Artikel gaat verder onder video

Kinderen

Vorige week werd de zevenvoudig wereldkampioen op de foto gezet met Shayk, de ex-vriendin van Cristiano Ronaldo, al lijkt het erop dat daar verder geen romantische relatie achter zit. Voorlopig lijkt het er dus op dat Hamilton geen vaste relatie heeft. Dat betekent dus ook dat er voorlopig geen kinderen aan zitten te komen bij de 39-jarige coureur. Niet iets waar de Brit rouwig om is: “Niet op dit moment, nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik geniet ervan oom te zijn. Ik heb ook nog niet besloten of ik kinderen wil", vertelt hij aan FORMULE 1 Magazine.

Nog geen uitsluitsel

De recordkampioen is van mening dat hij verder op dit moment ook helemaal geen tijd heeft om zijn drukke leven in de racerij te combineren met het opvoeden van een kleine spruit. Hij sluit echter niet uit dat hij er op een dag tóch nog aan gaat denken: “Ja, op dit moment heb ik er ook geen tijd voor. Als ik een gezin wil, zou ik me minder op racen moeten richten en dat wil ik niet. Voor alles is een tijd en een plaats. Gelukkig hoef ik die beslissing nu ook niet te nemen, misschien ooit", besluit de man uit Stevenage.