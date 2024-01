Max Verstappen was natuurlijk in 2023 de beste coureur op de grid en dat zal bij Christian Horner voor een hoop tevredenheid gezorgd hebben. Ondanks zijn uitstekend presterende eigen coureur, heeft hij ook respect voor de prestaties van een andere coureur: Fernando Alonso.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen genieten van zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Sergio Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

Verval

Toch was het niet alleen Verstappen die indruk gemaakt heeft op Horner in het vorige seizoen. De prestaties van Alonso vielen ook positief op bij de Red Bull-teambaas. Het team van Aston Martin bleek aan het begin van het seizoen een geduchte tegenstander, al zakten ze later in het jaar wel wat meer weg. Iets wat ook bij Horner opviel: "Ze hebben een grote stap gemaakt aan het begin van het jaar, maar zijn wat teruggevallen in het tweede gedeelte. Ze zijn vast en zeker aan het onderzoeken wat er gebeurd is", vertelt hij aan Speedcafe.

Alonso oogst lof

De Brit vervolgt: "Ze hebben fantastische faciliteiten, goede bronnen en een hoop talent binnen het team samengebracht." Vervolgens horen we de lovende woorden over de prestaties van de ervaren Alonso: "Fernando was briljant. Hij heeft fantastisch gereden. Voor een 42-jarige coureur was hij buitengewoon", besluit Horner de positieve woorden over de Aston Martin-coureur.