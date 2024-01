James Allison, technisch directeur bij Mercedes, heeft bewondering voor de manier waarop Red Bull Racing altijd hard is blijven werken, ook in de periodes dat het minder ging bij de Oostenrijkse grootmacht.

Red Bull Racing domineerde tussen 2010 en 2013 in de Formule 1, maar moest in 2014 de scepter overdragen aan Mercedes. Het hybridetijdperk brak aan in de sport, en de Duitse grootmacht kwam bij uitstek met de beste krachtbron op de proppen. Mercedes legde tussen 2014 en 2021 acht keer achtereenvolgend beslag op het constructeurskampioenschap, maar daar hield de reeks op. Voorafgaand aan het seizoen van 2022 gingen de reglementen opnieuw op de schop, en dit keer was het Red Bull Racing dat met het beste pakket op het circuit verscheen.

Artikel gaat verder onder video

Harde werk Red Bull Racing

Mercedes wist in 2022 slechts één race te winnen. Afgelopen seizoen bleef de teller op nul staan. Terwijl de Zilverpijlen hard werken om de weg naar de top weer terug te vinden, wordt er ook met respect naar de concurrentie gekeken: "Een van de dingen die je moet bewonderen aan de huidige prestaties van Red Bull, is dat ze in een mindere periode volhard hebben in hun harde werk", vertelt Allison in gesprek met Motorsport.com. "Daar plukken ze nu de vruchten van. Het is helemaal niet onplezierig om in die positie te verkeren, zolang het team er maar vertrouwen in blijft houden dat het de juiste stappen zet om er weer bovenop te komen. Daar kan je heel veel voldoening uithalen."