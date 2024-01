Mika Häkkinen is van mening dat Red Bull Racing en met name Max Verstappen de maatstaf zullen zijn tijdens het Formule 1-seizoen van 2024, maar de Fin benadrukt dat er niet op voorhand al trofeeën uitgereikt moeten worden.

Red Bull Racing en Max Verstappen kenden een zeer dominant jaar in 2023. De Oostenrijkse grootmacht won 21 van de 22 races, waarbij het 19 keer Verstappen was die als eerste over de streep kwam. De Nederlander legde zes races voor het eind beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, terwijl Red Bull Racing met overmacht beslag legde op de constructeurstitel. Onder fans wordt gevreesd dat zij ook in 2024 de boventoon zullen voeren, maar volgens Mika Häkkinen is het belangrijk niet te hard van stapel te lopen.

Red Bull en Verstappen de maatstaf

Op de vraag van BILD wat hem hoop geeft voor een spannend seizoen, klinkt het: "De geschiedenis van de Formule 1. Hoe vaak zijn er teams of coureurs geweest die al voor de eerste ronde van de testdagen als kampioenschap werden beschouwd, en het uiteindelijk niet werden? Heel vaak." De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Begrijp me niet verkeerd: ook ik ben van mening dat Red Bull Racing en vooral Max Verstappen de maatstaf zullen zijn, maar je moet geen trofeeën overhandigen voordat er überhaupt een meter is verreden."

Een tijdperk vormen

De Fin is van mening dat Verstappen goed op weg is om het recordaantal wereldtitels van zeven, dat op naam staat van Lewis Hamilton en Michael Schumacher, te evenaren. Maar ook hier moet je voorzichtig zijn: "Wat Max de afgelopen jaren heeft neergezet is ongelofelijk, maar om die wereldtitels überhaupt te halen, heeft hij er nog vier nodig. Max heeft het talent om de beste aller tijden te worden, maar dat geldt niet alleen voor hem. Teambaas, auto, pitcrew, management - alles moet kloppen. Dat was het geval met Lewis en Michael. Daarom konden zij een tijdperk vormen."