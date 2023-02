Vincent Bruins

Zondag 12 februari 2023 13:23

Nyck de Vries zal dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Formule 1 doen. Hij vertelt over zijn avontuur in New York City rondom de launch van de AlphaTauri AT04 en hoe het voelt om nu echt een coureur te zijn in de koningsklasse.

Met titels in de Formule 2 en het Formule E-wereldkampioenschap en overwinningen in de European Le Mans Series en FIA World Endurance Championship, naast ontzettend veel mogelijkheden te hebben gehad om F1-auto's te testen, zal de 28-jarige uit Uitwellingerga een van de meest ervaren rookies van de laatste tijd in de Formule 1 zijn.

Artikel gaat verder onder video

Nyck in New York

"Zes man die daar voor de deur hadden geslapen... In een doos, hè," legde De Vries aan het AD uit over fans die maar al te graag bij de lancering van de AT04 wilden zijn. "Omdat ze wisten dat we tickets weg zouden geven voor onze autopresentatie. Nou, die hebben ze verdiend, en terecht ook. Ik voelde me gewoon schuldig, kwam zelf net uit een warm bed. Blijkbaar zijn mensen dus zo enthousiast dat ze dit er voor over hebben..." Samen met teamgenoot Yuki Tsunoda en AlphaTauri CEO Ahmet Mercan was de Nederlander ook bij een NBA-wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en Chicago Bulls uitgenodigd waar hij werd herkend door basketbalspeler Nikola Vucevic: "Die speler is opgegroeid in België en blijkbaar herkende hij me, want hij knipoogde en zwaaide. Hij kwam me aan het einde van de wedstrijd ook nog een hand geven. Zo cool om mee te maken."

OOK INTERESSANT: AlphaTauri gaat voor top vijf in kampioenschap: "We hebben bewezen dat te kunnen"

Bijzondere pad

"Je voelt echt wel de level of importance, zoals de Engelsen zo mooi zeggen," vertelde De Vries over hoe het nu voelt om F1-coureur te zijn. "Dat Formule 1 zwaarder weegt, dat het allemaal meer gezien wordt. Mensen die voor een winkel gaan liggen, dat soort dingen. Je wereld verandert een beetje, maar zodra we weer op het circuit zijn, is dit allemaal weg. Dat moet je je wel altijd goed blijven realiseren. Dit is allemaal heel erg leuk, maar als je jezelf verliest in de gekkigheid, kun je wel eens een beetje de focus op het racen verliezen." Hij vindt dat er genoeg gepraat is over zijn 'bijzondere pad' richting de koningsklasse en is het beu om het aan te blijven horen: "Nu leven we in 2023, ik sta op de grid en niet op een arrogante manier, maar ik hoor daar nu tussen. Er komt nu een nieuw hoofdstuk in mijn verhaal."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)