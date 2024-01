Max Verstappen wist het afgelopen seizoen te domineren met negentien zeges in 22 wedstrijden. Af en toe was het voor de wereldkampioen wel erg rustig vooraan en grapte hij zelfs eens over een extra pitstoptraining. De Nederlander sluit echter uit dat hij zich ooit verveelt in zijn bolide.

Het seizoen van 2023 begon nog uiterst interessant bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Pérez deelden de overwinningen tijdens de eerste vier races van het seizoen, waarbij de Mexicaan er met de zeges op de twee stratencircuits in Djedda en Bakoe vandoor ging. Het bleken achteraf echter de laatste twee wapenfeiten van de coureur uit Guadalajara te zijn, want Verstappen schreef - op de race in Singapore na - vervolgens alle Grands Prix op zijn naam, waardoor hij uiteindelijk op negentien zeges in 2023 kwam te staan.

Verveling?

Tijdens sommige van die races moest hij ervoor knokken, terwijl het hem in andere gevallen wel heel erg voor de wind ging en er niemand in zijn spiegels te bekennen was. In gesprek met <i>Auto, Motor und Sport krijgt de Red Bull-coureur de vraag of hij zich soms verveelt aan de top: "Ik verveel me niet. Zelfs als je ver vooruit bent, gebeuren er altijd dingen die je van buitenaf niet kunt zien. Je bent altijd aan het finetunen en nieuwe dingen aan het ontdekken", vertelt de Limburger.

Lambiase

Hij legt verder uit: "Je bent voortdurend aan het communiceren met het team. Het is dus nooit saai, ook niet als je ver voorop ligt. Misschien wordt het een beetje saai als je op de zesde plaats ligt en je een groot gat voor je en achter je hebt, maar niet als je op podiumplaatsen ligt." Een belangrijke rol ligt daarbij ook bij Gianpiero Lambiase, de engineer waar Verstappen op de boardradio regelmatig mee overhoop ligt: "Dat is onze natuurlijke relatie. We doen het niet met opzet, het is gewoon hoe we zijn. Dat is onze manier met elkaar communiceren."