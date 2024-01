Het team van Mercedes hoopt in 2024 het gat naar Red Bull weer wat verder te dichten en om dat te bewerkstelligen is het belangrijk om tijdens de winterstop het verstand op nul te zetten. Toto Wolff en George Russell nemen het er in ieder geval van met een fijne skivakantie.

Nadat men in 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld. Inmiddels zijn we natuurlijk alweer in 2024 aanbeland en dat wordt een jaar waarin de formatie van Wolff opnieuw probeert aan te haken bij het team van Mercedes.

Gezellige boel

Daarvoor moeten er natuurlijk wel opgeladen batterijen zijn bij de Mercedes-sleutelfiguren en om die batterijen op te laden, is Russell in Oostenrijk te vinden op de latten. Niet alleen hij blijkt daar te zijn, want in Kitzbühel stuit de Brit ook op Wolff en zijn vrouw Susie Wolff. Daarnaast komt de Britse coureur daar ook nog een oud-collega tegen: niemand minder dan Vettel is ook aanwezig in het skigebied.