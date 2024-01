Max Verstappen wist het afgelopen jaar op uiterst dominante wijze zijn derde wereldtitel te pakken en de dominantie van de Nederlander kan niet bij iedereen op even positieve reacties rekenen. Natalie Pinkham is van mening dat de haat richting Verstappen nergens over gaat.

Het seizoen van 2023 begon nog uiterst interessant bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Pérez deelden de overwinningen tijdens de eerste vier races van het seizoen, waarbij de Mexicaan er met de zeges op de twee stratencircuits in Djedda en Bakoe vandoor ging. Het bleken achteraf echter de laatste twee wapenfeiten van de coureur uit Guadalajara te zijn, want Verstappen schreef - op de race in Singapore na - vervolgens alle Grands Prix op zijn naam, waardoor hij uiteindelijk op negentien zeges in 2023 kwam te staan.

Artikel gaat verder onder video

Belachelijk

Natuurlijk hopen fans op een spannend seizoen en meerdere coureurs die voor overwinningen kunnen strijden en dat zorgt er dan weer voor dat Verstappen regelmatig de nodige negativiteit over zich heen krijgt. Niks nieuws in de Formule 1, want ook andere grote kampioenen uit het verleden hebben daarmee te kampen gehad. Sky Sports-verslaggeefster Pinkham vindt het tijd dat daar verandering in komt: "Het is gewoon belachelijk", zegt ze op het Autosport International-evenement over de stelling dat de meest succesvolle coureur langzaam maar zeker de minst populaire wordt.

Eerdere dominantie

Ze vervolgt: "Ik denk dat we over een tijd terugkijken en dan herkennen dat we oprecht gelukkig waren dat we dit hebben mogen meemaken. De Formule 1 gaat in cycli. Uiteindelijk neemt iemand anders het weer over en is het zijn tijd. Kijk bijvoorbeeld terug naar Sebastian Vettel zijn dominantie. Vervolgens had je Lewis en nu heb je Max. Ook zijn tijd zal weer komen. Natuurlijk zou ik ook liever een sport zien waar er meer gevochten wordt aan de voorkant. Je weet dat het talent er zit", besluit Pinkham.