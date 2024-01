Max Verstappen en Red Bull Racing wisten in 2023 compleet te domineren en de Oostenrijkse renstal pakte maar liefst 21 van de 22 mogelijke overwinningen. De vrees voor jarenlange dominantie is groot onder sommige fans, maar Guenther Steiner is van mening dat er mogelijk sneller dan gedacht verandering ontstaat.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Snel dichterbij

De vrees is onder sommige fans groot dat we de komende jaren alleen Red Bull zien domineren. De kortgeleden bij Haas ontslagen Steiner ziet het echter wat anders: "Dit komt ook tot zijn einde. Het is een periode, naar mijn mening. Ik denk dat sommige teams volgend jaar het gat al kunnen dichten. Kijk wat McLaren afgelopen jaar heeft gedaan. Ze kwamen heel snel dichterbij. Het kan tijdens elke race gebeuren dat iemand het gat dicht, want de regels blijven stabiel. Er zit een limiet op hoeveel je kan ontwikkelen en iedereen komt op dat punt", vertelt hij aan PlanetF1.

Beste coureur

Steiner vervolgt: "In 2026 zijn de auto's weer nieuw met nieuwe motorreglementen. Er komen een aantal veranderingen aan. Ik denk dat de sport wel interessant blijft. Natuurlijk domineerde Max een beetje het afgelopen jaar. Hij zat in de beste auto en is op dit moment de beste coureur. Maar er zijn nog veel meer goede auto's en coureurs. Dat gaan we volgend jaar zien", besluit de voormalig Haas-baas.